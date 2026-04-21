Ecuador impondrá toque de queda en Quito y Guayaquil en ofensiva contra el narco

El toque de queda regirá entre el 3 y el 18 de mayo durante seis horas a partir de las 23H00.

El gobierno de Ecuador impondrá en mayo un toque de queda nocturno en Quito y Guayaquil, las principales ciudades del país, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, informaron el lunes las autoridades.

El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, ha declarado frecuentes estados de excepción y toques de queda para enfrentar al crimen organizado, una lucha respaldada por Estados Unidos.

En ese marco, la libre movilización nocturna quedará vedada en mayo en nueve de las 24 provincias de Ecuador, entre ellas Pichincha (cuya capital es Quito) y Guayas (Guayaquil), así como en varias localidades de otras tres jurisdicciones, informó la secretaría de Comunicación.

El toque de queda regirá entre el 3 y el 18 de mayo durante seis horas a partir de las 23H00 (04H00 GMT), "para "proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados", según un comunicado.

El 2 de abril el gobierno de Noboa renovó por 60 días el estado de excepción decretado en enero para estas mismas provincias ante lo que consideró un estado de "grave conmoción interna" derivado de la violencia del narcotráfico.

El presidente ordenó la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto.

Por Ecuador circula un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Las organizaciones criminales han convertido al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime.

La mano dura de Noboa contra el narco cuenta con el respaldo del gobierno de Donald Trump.

En ese marco, el mandatario ecuatoriano se reunió con el administrador de la DEA, Terry Cole, el sábado en Guayaquil, indicó la embajada estadounidense en Quito.

Se "discutió estrategias para profundizar la cooperación antidrogas", añadió la legación.

Noboa declaró en 2024 a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar a las calles a los militares, lo que ha generado denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública.