Ecuador incauta material explosivo para 'actos terroristas' en Colombia

Ecuador/Ecuador decomisó un “significativo cargamento” de material explosivo que era transportado desde la frontera con Perú hacia Colombia para ser utilizado en actos terroristas, informó el domingo la Policía Nacional.

Según las autoridades, se incautaron 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.000 metros de cordón detonante en un operativo en la frontera entre ambos países, que dejó a dos ecuatorianos detenidos.

“Identificamos material explosivo que pretendía ser utilizado para la ejecución de actos terroristas en Colombia por parte de grupos armados”, señaló la Policía en un comunicado, calificando el decomiso como “significativo”.

El cargamento era transportado en un camión que salió de la provincia costera de El Oro (limítrofe con Perú) con destino a Carchi (fronteriza con Colombia), donde se desarrolló la operación denominada “Victoria”. Los detenidos fueron identificados como Luis Aníbal Ch. B. y Karla Esmeralda Ch. P., quienes trasladaban los explosivos envueltos en bolsas plásticas y sacos de nailon.

Explosivos ocultos en control rutinario

La incautación se realizó en un control de la Policía en San Gabriel, cuando agentes detuvieron el camión tras un proceso de perfilamiento. “Los hechos se suscitaron mientras personal policial realizaba controles preventivos. Tras un registro exhaustivo, se descubrió que el vehículo transportaba una gran cantidad de explosivos ocultos”, explicó la institución.

Crisis de violencia en Colombia

Este decomiso ocurre en medio de la peor crisis de violencia en Colombia en una década, alimentada por guerrilleros y mafias vinculados al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

El jueves, dos ataques de grupos rebeldes dejaron 19 muertos y más de 60 heridos, entre ellos civiles y uniformados.

Ese mismo día, un camión bomba explotó en Cali, frente a la Escuela de Aviación Militar, causando la muerte de seis personas y dejando más de 60 heridos. En otro hecho, un helicóptero policial fue derribado en Antioquia tras ser atacado con un dron y rifles, provocando la muerte de 13 agentes.

Las autoridades atribuyen estos hechos a disidencias de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y actualmente se disputan territorios estratégicos.

El sábado, dos miembros del Frente Jaime Martínez, adscrito al Estado Mayor Central (EMC), fueron acusados por la Fiscalía colombiana de homicidio agravado tras el ataque con camión bomba, un delito que puede conllevar hasta 50 años de prisión.

Tras más de medio siglo de conflicto armado, el acuerdo de paz con las FARC trajo una relativa calma a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Sin embargo, las disidencias armadas han protagonizado decenas de ataques recientes, incluido el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.