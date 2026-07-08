EEUU lanza nuevos ataques contra Irán después de que Trump prometiera golpear ‘duro’

Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes el martes.

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán el miércoles, luego de la promesa del presidente Donald Trump de "golpear duro" a la república islámica.

Aunque Trump ordenó la retaliación contra Teherán por los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, también dijo que espera que la nueva andanada de bombardeos acabe pronto y dejar la puerta abierta a nuevas conversaciones.

Las fuerzas estadounidenses "han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para reducir aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", señaló el Mando Central de Estados Unidos en X.

Washington "responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial", indicó.

La agencia de noticias iraní IRNA dijo que se escucharon explosiones en las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Chabahar.

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor", escribió Trump en redes sociales junto a una imagen de un aparente bombardeo en un sitio iraní.

Antes de ordenar los ataques, el presidente estadounidense había dicho que el cese al fuego con Irán había terminado. Los mediadores Pakistán y Catar pidieron una desescalada, así como Naciones Unidas.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico en el conflicto de Oriente Medio, que comenzó a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes que mataron a Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados.

Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes el martes. Teherán respondió atacando a países del Golfo, aliados de Washington.

"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

Trump además advirtió: "Esta noche les vamos a dar duro". Más tarde afirmó que esperaba que los enfrentamientos terminaran rápido.

Sus declaraciones impulsaron los precios del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte saltó un 5,21% hasta 78,02 dólares. Durante la sesión, incluso superó la barrera de los 80 dólares, algo que no ocurría desde hacía más de dos semanas.

"Medidas inmediatas para desescalar"

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a "tomar medidas inmediatas para desescalar" y a reanudar el diálogo.

Irán dijo que su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el primer ministro catarí hablaron por teléfono el miércoles y "resaltaron la importancia de usar los medios diplomáticos para resolver los problemas regionales".

La agencia estatal IRNA dijo que un miembro de los Guardias de la Revolución había muerto. El ministerio de Relaciones Exteriores dijo que sitios de monitoreo y observación habían sido golpeados en la costa sur.

Al menos ocho efectivos de las fuerzas armadas iraníes murieron en los ataques de Estados Unidos, reportó la prensa estatal.

El mando estadounidense en Oriente Medio (Centcom) afirmó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea iraníes, instalaciones de radar costero y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

Los bombardeos tenían como objetivo "degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial", aseveró.

"El fantasma de la guerra vuelve"

La respuesta iraní no se hizo esperar. Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin.

Nawal Saad, una funcionaria de Bahréin, expresó su angustia tras despertarse con las alertas antiaéreas.

"El fantasma de la guerra vuelve a planear sobre nosotros", se lamentó.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de cometer "graves" violaciones del acuerdo entre ambos países, incluida la reimposición de sanciones al petróleo iraní.

Washington revocó las exenciones que permitían ciertas ventas de crudo mientras continúan las negociaciones sobre un acuerdo definitivo al conflicto.

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", declaró a la AFP un funcionario estadounidense.

La Organización Marítima Internacional (OMI) informó este miércoles que hay unos 6.000 marinos bloqueados en el Golfo por el conflicto en Oriente Medio y condenó la reanudación de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.