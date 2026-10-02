Ataques rusos inhabilitan un puente clave y colapsan la circulacion en Kiev

El jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció a su homólogo ruso de atentar contra zonas civiles, afectando el puente del oeste.

Kiev, Ucrania/Los ataques rusos contra infraestructuras clave están destrozando Kiev, dijo el alcalde de la ciudad el viernes, mientras los bombardeos sobre un puente que conecta el este y el oeste de la capital paralizaban el tráfico.

El presidente Volodimir Zelenski acusó a su par ruso, Vladimir Putin, de hacer trizas las normas del conflicto armado al autorizar ataques masivos contra zonas civiles, una acusación que el Kremlin rechaza.

El cruento conflicto, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, se ha centrado en gran medida en los combates terrestres en el este, y Kiev se había librado en gran parte de la devastación causada cerca del frente.

Pero el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que la ciudad debe pasar ahora a una situación de guerra.

"La capital se encuentra en una situación muy dramática", publicó en Telegram. "Ya no es posible fingir que podemos vivir como vivíamos en tiempos de paz. El enemigo está haciendo pedazos Kiev".

Su mensaje llegó cuando las autoridades cerraron uno de los principales puentes de Kiev y restringieron el tránsito en un segundo tras otra oleada de mortíferos ataques de drones.

Los bombardeos impactaron el puente Sur, que posteriormente fue cerrado por completo al tráfico, anunció el alcalde. También precisó que la circulación había sido restringida en otros dos puentes importantes de Kiev.

Según periodistas de la AFP, estas limitaciones provocaron enormes ataques en la capital ucraniana, de unos tres millones de habitantes y fuertemente dependientes de sus ocho puentes sobre el Dniéper.

La aplicación de navegación Waze seguía señalando al mediodía importantes congestiones en las vías que bordean el río, haciendo prácticamente imposibles los desplazamientos entre ambas orillas.

"No hay ninguna manera de llegar. Ninguna. Hoy es imposible cruzar los puentes", declaró a la AFP, frustrada, Tetiana Osipenko, una costurera de 49 años que intentó durante tres horas llegar a su trabajo en la orilla izquierda.

El jueves, el puente Sur, por el que también pasa una línea de metro, había sido alcanzado por drones rusos antes de volver a ser golpeado durante la noche, según las autoridades ucranianas.

Estos bombardeos se producen en momentos en que Rusia ha intensificado sus ataques mortales en todo el país. En Kiev, especialmente castigada, las sirenas antiaéreas suenan constantemente.

Ataques reiterados contra trenes y estaciones de servicio ya han afectado las redes ferroviaria y vial, así como instalaciones logísticas y de comunicaciones en Kiev y su región.

La circulación en otros dos puentes clave de la capital, Patón y Metro, también fue restringida el viernes, según el alcalde. No se informó de ataques contra esas infraestructuras.

Según el ejército ucraniano, durante la noche del jueves al viernes Rusia lanzó más de 100 drones contra el país, incluidos cerca de 50 drones a reacción, más difíciles de derribar.