Los incendios en Francia y España obligan a la evacuación de decenas de millas de personas

Los bomberos trabajaron durante toda la jornada para evitar que los distintos focos de incendio confluyeran, aunque no lograron impedirlo .

Decenas de miles de personas fueron evacuadas este viernes debido a los incendios forestales que afectan el suroeste de Francia y los alrededores de Madrid, España, donde dos grandes focos de fuego amenazan con unirse y empeorar aún más la emergencia.

Al menos 63.000 personas fueron evacuadas o permanecen confinadas en la región de Madrid por el que las autoridades califican como "el peor incendio de la historia" en esa zona, informó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche el incendio pueda continuar avanzando", advirtió el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar la zona afectada este sábado.

Los bomberos trabajaron durante toda la jornada para evitar que los distintos focos de incendio confluyeran, aunque no lograron impedirlo.

Ahora, la principal preocupación es que el incendio en la región de Madrid, que ya ha consumido 6.000 hectáreas, se una con otro incendio en la vecina comunidad de Castilla y León, donde las llamas han arrasado 9.000 hectáreas.

El consejero regional de Medio Ambiente, Carlos Novillo, señaló que el incendio en el suroeste de Madrid atraviesa su "momento álgido" y que "está ya fuera de capacidad de extinción".

Por otro lado, la Guardia Civil detuvo a una persona y mantiene a otra bajo investigación como posibles responsables del incendio registrado en Castilla y León.

Aunque las llamas aún se encuentran lejos de la capital española, afectan a varios municipios residenciales densamente poblados, rodeados de colinas, bosques y matorrales que favorecen la rápida propagación del fuego.

"Tengo 53 años y he visto incendios importantes, pero uno tan grande como este, no", afirmó Félix Hernández, concejal del municipio de Aldea del Fresno, que fue evacuado por completo.

Otro gran incendio declarado el jueves en Guadalajara, al noreste de Madrid, y que ha quemado 32.000 hectáreas, se encuentra actualmente en fase de estabilización. El Ejército ya se retiró de esa zona.

Desde el 1 de enero, los incendios han consumido casi 130.000 hectáreas en España, frente a las 393.000 hectáreas registradas durante todo 2025.

Las condiciones meteorológicas continúan dificultando el trabajo de bomberos y militares.

"Tenemos una situación adversa. Ya veis el viento. (...) Tenemos estimaciones superiores a 50 km/h, la temperatura tampoco nos facilitará la tarea ni el grado de humedad", explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde el puesto de mando instalado en la zona.

Más de 140.000 evacuados en Francia

En Francia, el fuego tampoco da tregua. Los incendios avanzan sobre áreas cercanas a la reconocida región vinícola de Burdeos, en el suroeste del país, obligando a residentes y turistas a evacuar la península de Cap Ferret por carretera y en barco, en plena temporada de vacaciones.

En total, 141.000 personas han sido evacuadas de las zonas amenazadas por los incendios forestales, que ya han destruido 19.000 hectáreas, informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El funcionario aseguró que las autoridades "harán todo lo posible para proteger" la ciudad de Burdeos, cercana a las áreas afectadas.

Los departamentos de Gironda, cuya capital es Burdeos, y Las Landas, ambos en el suroeste francés, concentran los mayores daños.

Según datos satelitales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis), analizados por la AFP, 2026 es ya el segundo año con mayor superficie quemada por incendios en la Unión Europea desde que comenzaron los registros hace dos décadas.

Desde principios de año, más de 50.000 hectáreas han ardido en Francia, casi el triple de la superficie afectada durante el mismo período de 2025, indicó Nuñez.

En un polideportivo del municipio de Lège-Cap-Ferret, Maria Lalanne, una residente de 90 años, relató que fue evacuada durante la noche y tuvo que dejar atrás sus gafas y su audífono.

"No sé cuánto va a durar esto. No sé qué pasó con mi casa", dijo aún aturdida.

Los climatólogos del grupo World Weather Attribution concluyeron en un estudio publicado el jueves que el cambio climático, impulsado principalmente por la quema continuada de petróleo, carbón y gas, está agravando la actual sequía, favoreciendo incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar.