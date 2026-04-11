Jefe de la policía irlandesa denuncia el bloqueo de una refinería de petróleo

Las protestas comenzaron el martes a raíz de la escalada de los precios de la gasolina y el diésel en medio de la guerra en Oriente Medio.

Londres, Reino Unido/Las actividades ilegales contra la subida del precio del combustible "ponen en peligro al Estado", afirmó el sábado el jefe de la policía irlandesa, Justin Kelly, mientras se desplegaban unidades antidisturbios para desalojar a los manifestantes que bloqueaban una refinería de petróleo.

Kelly declaró a periodistas que el bloqueo de "infraestructuras nacionales críticas, como depósitos de combustible y refinerías", había "provocado una escasez de combustible que afecta directamente a los servicios de emergencia, como los hospitales, el servicio de ambulancias y el cuerpo de bomberos".

El funcionario condenó los bloqueos como una "actividad ilegal" llevada a cabo por unos pocos decididos a "tomar al país como rehén".

Las protestas comenzaron el martes a raíz de la escalada de los precios de la gasolina y el diésel en medio de la guerra en Oriente Medio.

Los manifestantes bloquearon parcialmente la única refinería de petróleo de Irlanda y restringieron el acceso al menos a otros dos depósitos de combustible.

El grupo industrial Fuels for Ireland afirmó que 100 gasolineras se han quedado sin combustible, principalmente en el oeste de Irlanda, después de que los clientes comenzaran a comprar de forma compulsiva.

En marzo, Dublín anunció un paquete de 250 millones de euros para reducir los costes del combustible, que incluía, en particular, una bonificación en el gasóleo para los transportistas por carretera.