Reino Unido aislará a pasajeros de crucero afectado por Hantavirus en antiguo hospital usado para pacientes con COVID-19

Desde el inicio del brote, tres pasajeros del barco han fallecido. Otros han enfermado a causa de esta rara enfermedad.

Las autoridades sanitarias del Reino Unido se están preparando para recibir a unas 24 personas procedentes de un crucero afectado por el virus, que serán aisladas en un hospital que antes se utilizaba para pacientes con Covid, según informaron el sábado funcionarios del NHS (Servicio Nacional de Salud).

Actualmente se encuentran a bordo del buque holandés MV Hondius, que tiene previsto fondear frente a las islas Canarias españolas el domingo.

La mayoría de las casi 150 personas a bordo serán evacuadas y repatriadas a sus países de origen tras semanas en el mar, en una operación de repatriación cuidadosamente planificada. Entre ellos hay unos 24 pasajeros y tripulantes británicos, así como dos personas de Irlanda. Ninguno presenta actualmente síntomas de hantavirus.

"Siguiendo las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, a su llegada serán trasladados a un entorno controlado para su evaluación clínica y la realización de pruebas", declararon los servicios de salud de NHS England North West y NHS Cheshire.

En el comunicado conjunto con el ayuntamiento de Wirral y los servicios locales de ambulancia y policía, se indicó que el grupo permanecería inicialmente durante 72 horas y que se evaluarían las medidas para su posterior aislamiento.

Un correo electrónico interno compartido con la AFP confirmó que el grupo de aproximadamente 24 personas sería trasladado al Hospital Arrowe Park, en el noroeste de Wirral. Este hospital se utilizó para aislar a las personas que regresaban de Wuhan (China) y del crucero Diamond Princess al comienzo de la pandemia de Covid en 2020.

Desde el inicio del brote, tres pasajeros del barco —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana— han fallecido. Otros han enfermado a causa de esta rara enfermedad, que normalmente se transmite entre roedores.

La OMS anunció el viernes que había confirmado seis casos de los ocho sospechosos. Ya no quedan casos sospechosos a bordo del barco. El MV Hondius zarpa de Cabo Verde, donde tres personas infectadas ya habían sido evacuadas a principios de semana.

Según informó la ministra de Sanidad española, Mónica García Gómez, se esperaba que llegara a Tenerife entre las 03:00 y las 05:00 GMT del domingo. "Recibiremos a los huéspedes el domingo 10 de mayo de 2026 y todos ellos serán examinados para detectar síntomas antes de su llegada; nadie que presente síntomas será trasladado aquí", dijo Janelle Holmes, directora ejecutiva del Wirral University Teaching Hospital NHS Trust, en su correo electrónico al personal.

"El riesgo para la población general sigue siendo muy bajo y el público puede estar seguro de que se implementarán las medidas de control de infecciones establecidas en cada etapa del proceso", agregó.

Según un comunicado del Ministerio de Sanidad, las autoridades irlandesas habían puesto en marcha planes para repatriar a dos ciudadanos irlandeses. A su llegada a Irlanda, ambos serían trasladados a un centro del Servicio Ejecutivo de Salud y tendrían que guardar cuarentena durante un período de tiempo, añadió.