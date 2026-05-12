Rusia dice que es pronto para hablar de 'detalles' sobre el fin de la guerra de Ucrania

El presidente ruso no especificó lo que quería decir, y en el mismo discurso criticó el apoyo de los países de la OTAN al ejército ucraniano.

Rusia indicó este martes que es demasiado pronto para hablar de "detalles concretos" sobre el fin de la guerra en Ucrania, después de que el presidente Vladimir Putin dijera el fin de semana que "se acerca a su fin".

Putin advirtió al sugerir que la guerra "se acerca a su fin" en el discurso pronunciado el sábado en Moscú, con motivo del Día de la Victoria de la Unión Soviética contra el nazismo.

El presidente ruso no especificó lo que quería decir, y en el mismo discurso criticó el apoyo de los países de la OTAN al ejército ucraniano.

"El presidente dijo que Rusia sigue abierta al diálogo y que se ha trabajado en un formato trilateral", afirmó el martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Dijo que daríamos la bienvenida a los continuos esfuerzos de seguimiento de Estados Unidos", añadió cuando se le preguntó por el comentario de Putin.

"La base acumulada en términos del proceso de paz nos permite decir que el final se acerca", pero "en este contexto, no es posible por el momento hablar de detalles concretos", declaró Peskov a los periodistas.

Las iniciativas diplomáticas de Estados Unidos para mediar en las negociaciones se han estancado en medio de la guerra en Oriente Medio.

Con todo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes un alto el fuego de tres días, que expiró a la medianoche del lunes.

"El alto el fuego humanitario ha terminado, y la operación militar especial sigue en curso", declaró Peskov a los periodistas en referencia a la ofensiva a gran escala lanzada en febrero de 2022 en Ucrania.

"Podría detenerse en cualquier momento", afirmó Peskov, tan pronto como Ucrania "asuma su responsabilidad y tome la decisión necesaria. Kiev es plenamente consciente de las decisiones que hay que tomar".

Rusia reclama la retirada de las tropas de Kiev del Donbás, una región del este de Ucrania que Moscú reivindica haber anexado, aunque no controla en su totalidad.

Kiev se opone.

La guerra ha causado la muerte de cientos de miles de personas desde febrero de 2022 y se ha convertido en el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.