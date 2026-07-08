Trump vuelve a amenazar a España y ésta responde con 'tranquilidad y normalidad'

Las declaraciones recuerdan las críticas que Trump dirigió a Madrid durante la cumbre de La Haya en junio de 2025, cuando cuestionó la negativa del Gobierno español a comprometerse a destinar el 5% del PIB al gasto en Defensa.

España aseguró este miércoles que recibe "con tranquilidad y normalidad" la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar "todo comercio" con el país europeo, al que acusa de no destinar suficientes recursos a Defensa.

"Nuestro país mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos y no es nuestra intención que eso cambie", señaló una fuente del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, quien recordó que la relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea "no puede singularizarse a ningún Estado miembro".

Trump volvió a lanzar críticas contra España este miércoles, a su llegada a la cumbre de la OTAN en Ankara.

"España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España", afirmó el mandatario estadounidense, calificando al país como un aliado "terrible".

Las declaraciones recuerdan las críticas que Trump dirigió a Madrid durante la cumbre de La Haya en junio de 2025, cuando cuestionó la negativa del Gobierno español a comprometerse a destinar el 5% del PIB al gasto en Defensa.

El Ejecutivo de Sánchez sostiene que cumple sus compromisos internacionales al invertir el 2% de su PIB en ese sector.

"La relación bilateral entre Estados Unidos y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa", subrayó la fuente gubernamental, al destacar que Washington mantiene un superávit comercial con España, por lo que "se beneficia más de esa relación" que Madrid.

La Unión Europea respalda a España

La Unión Europea salió en defensa de España y aseguró que "siempre garantizará" los intereses de sus Estados miembros. Además, recordó a Washington sus obligaciones derivadas del reciente acuerdo comercial entre ambas partes, negociado por Bruselas en representación del bloque y no por cada país de forma individual.

"Esperamos que Estados Unidos cumpla con su compromiso en el marco de su acuerdo comercial con el bloque de los 27, como nosotros hemos cumplido con el nuestro", declaró Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea para asuntos comerciales.

Trump ya había amenazado anteriormente con suspender el comercio bilateral tras el inicio de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de febrero.

En ese contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez se negó a autorizar el uso de las bases militares estadounidenses ubicadas en Andalucía para realizar ataques aéreos contra territorio iraní.