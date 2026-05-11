Los últimos 22 evacuados del Hondius saldrán de España en un solo avión

Las autoridades españolas defendieron las medidas implementadas durante la evacuación, luego de detectarse dos nuevos casos sospechosos entre los pasajeros evacuados el domingo: un ciudadano estadounidense y una mujer francesa con síntomas asociados al hantavirus.

La evacuación del crucero Hondius por un brote de hantavirus concluirá este lunes con la salida de los últimos 22 pasajeros en un único vuelo hacia Países Bajos, antes de que el barco zarpe con tripulación reducida y el cuerpo de una de las víctimas.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, informó que finalmente los pasajeros que serían trasladados en un vuelo australiano viajarán junto al grupo neerlandés, debido a que Australia no pudo garantizar la llegada a tiempo de su aeronave antes de la hora límite fijada para el operativo.

“Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban a ir en el vuelo australiano”, explicó García durante una conferencia de prensa en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

La ministra indicó que 32 personas permanecerán a bordo del barco, que partirá posteriormente hacia Países Bajos.

España defiende el operativo

Las autoridades españolas defendieron las medidas implementadas durante la evacuación, luego de detectarse dos nuevos casos sospechosos entre los pasajeros evacuados el domingo: un ciudadano estadounidense y una mujer francesa con síntomas asociados al hantavirus.

“No vamos a entrar en polémicas. El Gobierno de España está enfocado en que esta operación salga bien”, afirmó García, quien además aseguró que la comunidad internacional ha reconocido la respuesta española ante la emergencia sanitaria.

Tres fallecidos por hantavirus

El crucero Hondius inició su travesía el pasado 1 de abril desde Ushuaia, Argentina.

Hasta el momento, se reportan tres fallecidos por hantavirus:

Un matrimonio de nacionalidad neerlandesa

Una ciudadana alemana

El cuerpo de la mujer alemana permanecerá en el barco durante el traslado hacia Países Bajos.

Antes de zarpar, la embarcación recibirá combustible y víveres para el viaje.

Pasajeros cumplirán cuarentena

Las autoridades sanitarias clasificaron a los pasajeros como contactos de alto riesgo, por lo que deberán cumplir cuarentenas en sus países de destino.

Sin embargo, Estados Unidos anunció que sus ciudadanos evacuados no necesariamente serán puestos en aislamiento, decisión que generó preocupación en organismos internacionales.

“Esto no es Covid”, afirmó Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, al pedir calma a la población.

Cuestionamientos desde Canarias

El operativo ha generado críticas por parte de autoridades regionales de Canarias, que cuestionan las garantías sanitarias aplicadas durante la evacuación.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, expresó preocupación por la aparición de nuevos casos y aseguró que a los pasajeros evacuados no se les realizaron pruebas PCR.

“Espero que el dispositivo transcurra con todas las garantías, garantías que a todas luces no se están dando”, declaró.