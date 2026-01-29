La farmacéutica británica AstraZeneca anuncia masiva inversión en China

La inyección de recursos buscará impulsar la fabricación de medicamentos , la investigación y el desarrollo , según un comunicado de la compañía.

Pekín, China/El gigante farmacéutico británico AstraZeneca anunció este jueves que invertirá 15,000 millones de dólares en China de aquí a 2030, durante la visita a Pekín del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Aunque AstraZeneca ha invertido masivamente en los últimos meses en Estados Unidos, bajo la presión de Donald Trump, China “se ha convertido en un contribuyente esencial a la innovación científica, la manufactura de alta gama y la salud pública mundial”, afirmó en la nota el director general del grupo, Pascal Soriot.

El directivo de AstraZeneca es un miembro destacado de la delegación de empresarios que acompaña al primer ministro británico en China.

Soriot, quien sostiene que la industria farmacéutica europea está en declive por falta de apoyo público, había anunciado el año pasado una inversión de 50,000 millones de dólares en Estados Unidos hasta 2030, ante la amenaza de aranceles de Trump sobre el sector.

Sin embargo, el grupo también está fuertemente enfocado en China, donde ya había comunicado en marzo pasado una inversión de 2,500 millones de dólares.

Con esta nueva apuesta en el gigante asiático, AstraZeneca busca reforzar sus capacidades en terapia celular y en radioconjugados, una nueva forma de tratamiento contra el cáncer basada en isótopos radiactivos.