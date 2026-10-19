Fuertes lluvias dejan dos muertos y graves inundaciones en el este de España

Los servicios de emergencia y la Unidad Militar de Emergencias trabajaban para rescatar a personas cuyas viviendas habían quedado inundadas y que se habían refugiado en los tejados.

España/Las autoridades españolas instaron este lunes a la población a permanecer en sus casas y refugiarse en plantas altas ante las graves inundaciones provocadas por intensas lluvias en el este del país, que ya han dejado dos muertos.

"No se puede circular, deben permanecer en sus casas. Está habiendo lluvias intensas y continuadas que están produciendo inundaciones importantes", afirmó la mañana del lunes Juan Carlos Valderrama, encargado de emergencias de la región de Valencia, en el este.

Videos publicados por la agencia de meteorología de Valencia mostraban calles convertidas en ríos, que arrastraban vehículos, en poblaciones de las provincias de Valencia y de Alicante.

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En la región de Cataluña, los bomberos informaron el domingo del fallecimiento de una mujer que había caído a un arroyo. Otra mujer murió en la localidad valenciana de Sagunto, tras ahogarse en el mar donde se bañaba pese al temporal, informaron las autoridades locales la noche del domingo.

"Desde la pasada noche hasta ahora, en algunas zonas ha llovido más de 500 litros por metro cuadrado. Entonces, por favor (...) sigan las recomendaciones porque tenemos muchas personas que están atrapadas" a la espera de ser rescatadas, indicó Valderrama a periodistas.

Los servicios de emergencia y la Unidad Militar de Emergencias trabajaban para rescatar a personas cuyas viviendas habían quedado inundadas y que se habían refugiado en los tejados.

"Se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso. Se pide a la población que evite cualquier desplazamiento y permanezca en plantas altas", insistió en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien habló de una "situación muy complicada" en Valencia.

Según los científicos, el cambio climático provocado por la actividad humana está intensificando las tormentas mediterráneas que suelen afectar al este de España en otoño, cuando el mar conserva el calor acumulado durante el verano, favoreciendo una mayor evaporación y precipitaciones más intensas.

Esta misma semana, la Agencia Española de Meteorología anunció que septiembre fue el más cálido jamás registrado en la España peninsular, después de que el país experimentara el verano más caluroso de su historia entre junio y agosto.