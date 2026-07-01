‘Nada está ganado’, advierte Macron durante congreso mundial contra la pena de muerte

Más de dos tercios (68%) de los franceses se declaran favorables a un referéndum sobre el restablecimiento de la pena de muerte

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este martes contra el "regreso" del debate sobre la pena de muerte en países como Francia, donde "nada está ganado" 45 años después de su abolición, durante el noveno congreso mundial sobre la pena capital en París.

China, Irán, Arabia Saudita e Irak son los cuatro Estados que han llevado a cabo el mayor número de ejecuciones en 2024, según la oenegé organizadora del congreso, Ensemble contra la peine de mort (ECPM, Juntos contra la pena de muerte).

Las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 1.639 personas en 2025, un récord desde 1989, según Iran Human Rights, con sede en Noruega, y ECPM.

"La batalla por la abolición (...) es eminentemente contemporánea, porque hoy, en nuestras sociedades, este debate vuelve", declaró el presidente francés, quien consideró que la lucha contra la pena de muerte es "existencial" para las "sociedades democráticas".

"Muchas personas fingen creer que [la abolición] es una evidencia", pero "los riesgos siguen presentes en muchos países" y "nada está ganado", subrayó.

El debate resurge en Francia a cada suceso que conmociona a la sociedad, como el reciente asesinato y violación de una niña de 11 años a manos presuntamente de un hombre con denuncias por pederastia.

Más de dos tercios (68%) de los franceses se declaran favorables a un referéndum sobre el restablecimiento de la pena de muerte para los crímenes que afectan a los niños, según una encuesta de mediados de junio del instituto CSA para los medios conservadores CNews, Europe 1 y JDD.

"La pena de muerte nunca ha hecho más segura a una sociedad. Nunca. Porque no disuade. Es falso. Esto ha sido demostrado, observado, medido", alertó Macron. "Nunca ha tenido el valor disuasorio que ciertos poderes, a menudo autoritarios, que la defienden, querrían atribuirle", agregó.