Gobierno de Bolivia acuerda con mineros, pero otras protestas mantienen bloqueada La Paz

Bolivia pasa por su peor crisis económica en 40 años debido a una aguda escasez de dólares. La inflación interanual fue de 14% en abril.

El gobierno de Bolivia llegó a un acuerdo este viernes con miles de mineros que se enfrentaron con la policía en una protesta que paralizó el centro de La Paz, cuyas principales carreteras de acceso continúan bloqueadas por otros trabajadores.

La negociación se prolongó por horas hasta la madrugada. El jueves la policía impidió la entrada de los manifestantes a la plaza de armas, donde están el Palacio de Gobierno y el Congreso, con gases lacrimógenos, mientras los mineros lanzaban con hondas piedras y explosivos, constató la AFP.

Exigían la renuncia del mandatario centroderechista Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre, tras considerar que no había atendido sus reclamos. Piden abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras y suministro de explosivos para trabajar, entre otros.

"Hemos tenido una larguísima reunión, casi 12 horas conversando", dijo este viernes José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, a la prensa. "Hemos logrado varios acuerdos", agregó sin dar detalles.

Desde inicios de mayo, protestas de distintos sectores presionan al gobierno de Rodrigo Paz.

Obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas todavía se manifiestan en calles y carreteras con reclamos como aumentos salariales, la estabilización de la economía y la no privatización de empresas públicas.

Este viernes se reportan al menos 26 puntos de bloqueo en carreteras, la mayoría en accesos a La Paz según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, que impiden el abastecimiento regular de alimentos de la ciudad. Los precios de algunos productos se han disparado en los mercados.

El gobierno ha desplegado un "puente aéreo" desde el domingo para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad altiplánica a través de vuelos. Es una respuesta común del país cuando surgen estas medidas de presión.

Esta vez la gestión de Javier Milei prestará su apoyo. "Queremos agradecer al gobierno de nuestro país amigo de Argentina, que ha provisto dos aviones Hércules para que se refuerece el puente aéreo y que no falten alimentos en esta ciudad", dijo a la prensa este viernes José Luis Gálvez, vocero de la oficina presidencial.

Bolivia pasa por su peor crisis económica en 40 años debido a una aguda escasez de dólares. La inflación interanual fue de 14% en abril.