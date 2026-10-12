Huracán Simón deja un muerto y daños materiales en el Pacífico mexicano

El más reciente informe oficial señala que "estará impactando como huracán categoría uno en Mazatlán, Sinaloa", dijo la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en la conferencia de prensa presidencial diaria.

México/El potente huracán Simón, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson de 5, ha dejado un muerto y daños materiales a su paso por el Pacífico mexicano, informaron este lunes las autoridades.

El ciclón amenazaba con impactos más severos, pero sus vientos se redujeron al interactuar con las montañas durante su lento desplazamiento a lo largo de la costa.

El meteoro se aleja de las playas mexicanas, pero podría acercarse nuevamente y tocar tierra en el estado de Sinaloa el miércoles por la noche, estimó la agencia de huracanes de Estados Unidos (NHC).

El fenómeno de El Niño, marcado por el incremento de temperatura en las aguas del Pacífico, genera una temporada de ciclones más intensa en esta región.

Simón, que se esperaba tocara tierra el fin de semana, ha cambiado su trayectoria y ahora el pronóstico apunta que podría ingresar por la costa norte del Pacífico la noche del miércoles.

El más reciente informe oficial señala que "estará impactando como huracán categoría uno en Mazatlán, Sinaloa", dijo la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en la conferencia de prensa presidencial diaria.

Más al sur, en Guerrero, Simón dejó un muerto de 71 años "por el colapso de una barda", informó la gobernadora Evelyn Salgado. En esa región las lluvias del ciclolón inundaron las calles del balneario de Acapulco la semana pasada.

La joya turística de Puerto Vallarta, donde se preveían afectaciones por el fenómeno, amaneció este lunes con un cielo despejado y surcado por un arcoíris, observó un equipo de la AFP. Habitantes de este destino de playa se ejercitaban en el malecón mientras las olas rompían todavía con fuerza.