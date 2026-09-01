Impulsan demanda en Argentina contra explotación petrolera en Malvinas

Dos organizaciones argentinas presentaron una acción judicial para detener un proyecto petrolero impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas.

Dos organizaciones argentinas presentaron una acción judicial para detener un proyecto petrolero impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas al norte de las Islas Malvinas, cuya soberanía disputan Buenos Aires y Londres, informaron los litigantes este martes.

El reclamo se conoce un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que no descarta "revisar" la tradicional posición de neutralidad de Washington sobre el histórico diferendo por el archipiélago en el Atlántico sur.

El denominado proyecto Sea Lion "pretende instalar una explotación petrolera de gran escala sobre la plataforma continental argentina, a 220 kilómetros de las Islas Malvinas", sostuvieron excombatientes de la guerra de Malvinas y abogados ambientalistas en un comunicado que acompaña la demanda.

Aunque el proyecto se desarrolla en una zona bajo control británico, los demandantes sostienen que una decisión de la justicia local podría incidir en su desarrollo.

Enrique Viale, presidente de la asociación de abogados ambientalistas, dijo a la AFP que el objetivo es "primero declarar la ilegalidad y después atacar, en todo el mundo, las fuentes de financiamiento".

La británica Rockhopper informó en 2010 el hallazgo del yacimiento Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, al norte de las islas.

La demanda busca que las empresas "se abstengan de iniciar y/o continuar las obras (...) actividades preparatorias, financiamiento y cualquier otra intervención relevante vinculada con el emprendimiento, así como de iniciar la extracción y explotación de hidrocarburos".

Justifican su pedido en el argumento de que el proyecto incumple una resolución de la ONU según la cual se deben evitar acciones unilaterales mientras permanezca abierto el diferendo.

Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral por el que libraron una guerra en 1982. El conflicto se saldó con la rendición de Buenos Aires tras 74 días de conflicto en los que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

Desde entonces el reclamo siguió por vía diplomática y el tema es de alta sensibilidad para los argentinos.

La alusión de Trump a una eventual revisión de su postura fue destacada este martes por el presidente argentino Javier Milei. "Ayer (lunes) ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", dijo a Radio El Observador.

El mandatario argentino hará un anuncio al respecto el jueves por la noche en cadena nacional, confirmó más tarde el vocero presidencial, Adrián Ravier.