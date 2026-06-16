Irán afirma que la nueva fase de diálogo con EEUU puede empezar esta semana

El cierre de Ormuz por parte de Irán interrumpió las exportaciones energéticas del Golfo Pérsico, contribuyó al aumento de la inflación global y afectó el suministro de fertilizantes y otros productos en diversos países.

Irán y Estados Unidos podrían retomar esta misma semana las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones, una vez se firme el acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio, informó este martes el canciller iraní, Abás Araqchi.

La firma del memorando de entendimiento está prevista para este viernes y marcaría el cierre formal de casi cuatro meses de conflicto regional. Ese mismo día también se produciría la reapertura total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas, según adelantó el presidente estadounidense, Donald Trump.

El cierre de Ormuz por parte de Irán interrumpió las exportaciones energéticas del Golfo Pérsico, contribuyó al aumento de la inflación global y afectó el suministro de fertilizantes y otros productos en diversos países.

El acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán contempla además el inicio, en un plazo de 60 días, de una nueva fase de negociaciones centrada en temas más complejos, como el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales.

"Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final", afirmó Araqchi.

Reunión en Suiza

A la ceremonia asistirán el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien no descartó la presencia de Trump.

De acuerdo con el gobierno suizo, el encuentro se celebrará en un complejo turístico de lujo ubicado en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna.

La cancillería suiza indicó que la sede fue propuesta por los mediadores de Pakistán y Catar, además de contar con el respaldo de Estados Unidos e Irán.

Trump y Vance también adelantaron que el estrecho de Ormuz volverá a operar con normalidad. Antes de la guerra, por esa vía transitaba aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas.

En respuesta al cierre del paso marítimo por parte de Teherán, Washington había impuesto un bloqueo naval sobre puertos iraníes, medida que ya fue levantada, según confirmó el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Majid Takht-Ravanchi.

La reacción de los mercados fue inmediata. Tras conocerse la posible reapertura de Ormuz, el precio del petróleo registró fuertes caídas.

El barril de Brent, referencia internacional, bajó 5,06%, hasta los 78,96 dólares, mientras que el WTI estadounidense retrocedió 5,82%, hasta los 76,05 dólares.

"Un documento muy poderoso"

Después de varios episodios de tensión y amenazas que pusieron en riesgo la tregua vigente desde abril, las negociaciones mediadas por Pakistán y Catar culminaron el lunes con la elaboración de un memorando de entendimiento.

"Es un documento muy poderoso y quiero que se publique. Probablemente muy pronto", declaró Trump durante la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Según un funcionario estadounidense, Trump, Vance y Qalibaf ya firmaron electrónicamente el documento.

Vance aseguró que el acuerdo no implicará el uso de recursos de los contribuyentes estadounidenses para beneficiar a Irán. Sin embargo, medios iraníes sostienen que el pacto permitirá la liberación de 12.000 millones de dólares en activos congelados.

Uno de los puntos más sensibles sigue siendo el programa nuclear iraní.

Estados Unidos e Israel exigen que Teherán elimine sus reservas de uranio altamente enriquecido, mientras que Irán mantiene que su programa tiene fines exclusivamente pacíficos y defiende su derecho a enriquecer uranio.

En declaraciones a NBC, Vance aseguró que inspectores estadounidenses y de la ONU tendrán acceso al país y colaborarán en la eliminación de las reservas altamente enriquecidas.

Líbano, un punto clave del acuerdo

El conflicto en Líbano continúa siendo uno de los principales desafíos para consolidar la paz regional.

La guerra se amplió cuando el movimiento chiita Hezbolá lanzó ataques contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, lo que desencadenó bombardeos e incursiones terrestres israelíes.

Para el investigador Ross Harrison, del Middle East Institute, este frente podría convertirse en el principal obstáculo para las futuras negociaciones.

Desde Israel surgieron críticas al acuerdo, mientras que sectores conservadores iraníes también expresaron rechazo al documento.

No obstante, Araqchi insistió en que el fin de las hostilidades en Líbano forma parte esencial del pacto.

"Poner fin a la guerra en Líbano es parte inseparable del fin completo de la guerra", afirmó el canciller iraní.

A pesar de los avances diplomáticos, la violencia persiste. Este martes, al menos cuatro personas murieron en bombardeos israelíes sobre la región de Nabatieh, en el sur de Líbano, según la agencia oficial libanesa NNA.

Tras esos ataques, el ejército iraní lanzó una nueva advertencia a Israel.

"Si el ejército del régimen sionista no pone fin a sus actos de agresión en el sur de Líbano, deberá esperar una dura respuesta de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán", señaló el mando central iraní, Jatam al Anbiya.