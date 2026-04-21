Irán desmiente que varias mujeres vayan a ser ejecutadas, tras afirmaciones de Trump

Los grupos de derechos humanos acusan a la República Islámica de utilizar la pena de muerte para infundir miedo en toda la sociedad.

El poder judicial de Irán negó el martes que ocho mujeres detenidas en la República Islámica estuvieran en peligro de ser ejecutadas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump instara a Teherán a liberarlas.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que al menos una mujer arrestada por las protestas de enero en Irán ha sido condenada a muerte, mientras que al menos otra enfrenta cargos sancionados con la pena capital y podría ser ejecutada.

"Trump ha sido engañado una vez más por noticias falsas", dijo Mizan Online, la web oficial de la judicatura.

Agregó que de "las mujeres que se afirmaba que estaban a punto de ser ejecutadas, algunas han sido puestas en libertad, mientras que otras se enfrentan a cargos que, si se confirman las condenas, darían lugar como máximo a penas de prisión".

Trump dijo en redes sociales que la liberación de las mujeres podría favorecer a Irán en las negociaciones y republicó la afirmación de un activista de que ocho mujeres se enfrentaban a la horca. Esa afirmación no daba nombres, pero incluía fotografías de las mujeres.

La disidente iraní radicada en Estados Unidos Masih Alinejad, divulgó sin embargo en X los nombres de las ocho mujeres. Todas habían sido arrestadas en relación con las protestas de enero, que, según activistas, fueron reprimidas en una operación que dejó miles de muertos.

Alinejad dijo que una de las detenidas tenía apenas 16 años.

Una de las mujeres identificadas, Bita Hemmati, fue condenada a muerte junto con tres hombres, entre ellos su esposo. Se les acusa de arrojar bloques de hormigón desde un edificio residencial contra las fuerzas de seguridad en Teherán, según informaron a principios de abril varias organizaciones de derechos humanos.

Otra de las mujeres en las fotos republicadas por Trump es Mahboubeh Shabani, de 32 años, quien, según la organización de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, fue acusada del delito capital de "hacer la guerra contra Dios" por utilizar su motocicleta para transportar manifestantes heridos en la ciudad de Mashhad.

Las autoridades iraníes ejecutaron al menos 1.639 personas en 2025, entre ellas 48 mujeres, informaron la semana pasada dos oenegés, la noruega Iran Human Rights (IHR) y la francesa Juntos Contra la Pena de Muerte.

Los grupos de derechos humanos acusan a la República Islámica de utilizar la pena de muerte para infundir miedo en toda la sociedad y de intensificar las ejecuciones de presos políticos en el contexto de la guerra contra Estados Unidos e Israel.