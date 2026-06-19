Israel y Hezbolá pactan un alto al fuego en Líbano, con el acuerdo EEUU-Irán en vilo

Ese acuerdo prevé un alto al fuego "en todos los frentes, incluido Líbano", una condición en la que había insistido Teherán, aliado del movimiento Hezbolá, para poner fin al conflicto.

Israel y Hezbolá pactaron el viernes un alto al fuego, según un funcionario estadounidense, después de que los combates entre el ejército israelí y el grupo libanés amenazaran el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Después de anunciar la muerte de cuatro soldados en Líbano, Israel lanzó bombardeos sobre el país que se cobraron la vida de al menos 47 personas, anunció el Ministerio de Salud libanés, en el mayor episodio de violencia desde el anuncio de un acuerdo entre Washington y Teherán esta semana.

Ese acuerdo prevé un alto al fuego "en todos los frentes, incluido Líbano", una condición en la que había insistido Teherán, aliado del movimiento Hezbolá, para poner fin al conflicto.

Más temprano, un funcionario estadounidense dijo a la AFP que Israel y Hezbolá acordaron un alto al fuego con efecto inmediato, negociado por mediadores estadounidenses tras mantener conversaciones con Israel e Irán.

Un diplomático del Golfo, que pidió el anonimato, confirmó la tregua mediada "por Catar, Estados Unidos e Irán".

Sin embargo, poco después del anuncio, la agencia de noticias estatal libanesa NNA reportó un ataque israelí en la localidad de Sejud y un corresponsal de AFP escuchó disparos de artillería en la ciudad de Nabatieh, ambas en el sur.

Las conversaciones que estaban previstas entre Estados Unidos e Irán en Suiza para desarrollar el acuerdo y trabajar hacia un arreglo duradero fueron pospuestas.

El presidente libanés Joseph Aoun dijo el viernes en una llamada con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que debía asegurarse un alto el fuego integral para que las conversaciones con Israel pudieran avanzar.

El Departamento de Estado anunció la reanudación de las negociaciones en Washington del 23 al 25 de junio.

Estas discusiones ofrecerán una oportunidad para "lograr avances hacia una paz duradera", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Añadió que, durante la llamada con Aoun, "Rubio reiteró la necesidad de desarmar a Hezbolá y restablecer el control sobre todo el territorio libanés".

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, dijo que su país se comprometería al alto el fuego si Hezbolá lo respetaba.

"Todo Líbano debe arder"

Durante la jornada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había amenazado con hacer "pagar un precio muy alto" a Hezbolá e insistió en que sus fuerzas seguirán en el sur de Líbano.

"Todo Líbano debe arder", lanzó por su parte el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo que llevó al canciller iraní Abás Araqchi a acusar a Israel de querer "la guerra permanente".

Muchos habitantes huyeron del sur del país tras esos ataques, apretujados en autos, algunos con colchones y efectos personales amarrados al capó, constató un corresponsal de la AFP en la región de Tiro.

"Estábamos en casa cuando, de repente, empezaron los bombardeos. No se libró ninguna ciudad, ninguna casa", contó Zeinab Naser, de 69 años, en medio de un atasco en Sidón, en el sur de Líbano.

"Los aviones militares israelíes no abandonan el cielo nunca. Esperamos que este veneno [Israel] se vaya de nuestro país y podamos vivir", añadió.

"No hay prisa"

En el plano diplomático, el gobierno suizo anunció la postergación, hasta una fecha no determinada, de las negociaciones previstas este viernes.

En un principio se anunció que este encuentro debía servir para sellar el pacto, pero finalmente la firma se hizo de forma electrónica por parte de los presidentes de ambos países, Donald Trump y Masud Pezeshkian.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró que lo había aprobado, aunque con reservas. En el futuro se celebrarán "negociaciones cara a cara" con Estados Unidos, pero eso no "significa aceptar el punto de vista del enemigo", aseguró el jueves.

Como el texto ya está firmado, "no hay prisa en celebrar el dicho encuentro en Suiza, pero planeamos una reunión en los próximos días", explicó el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

De momento, el domingo habrá una reunión en Egipto de negociadores iraníes con diplomáticos de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto, dijeron fuentes de El Cairo e Islamabad.

"Los próximos 60 días serán cruciales. Podríamos llegar a un acuerdo global pero también nos esperamos un acuerdo incompleto con algunas lagunas", apuntó una fuente diplomática emiratí.

Tráfico marítimo en Ormuz

El tráfico que se había reanudado el jueves en el estrecho de Ormuz, estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos, se redujo el viernes ante las nuevas exigencias iraníes. Los barcos que deseen cruzarlo deben presentar una solicitud con 48 horas de antelación.

Irán había cerrado este estrecho al comienzo de la guerra, y Estados Unidos, en represalia, había impuesto un bloqueo de los puertos iraníes, levantado el jueves.

De conformidad con los términos del protocolo, no se cobrará ninguna tasa durante 60 días, recordó Teherán.

Reflejo de un repunte de los temores, los precios del petróleo se estabilizaron en torno a los 80 dólares por barril de Brent del mar del Norte.