La izquierda gana las legislativas en Noruega, según las primeras proyecciones

El bloque de izquierda, que agrupa a cinco formaciones, obtendría una mayoría ajustada de entre 87 y 88 escaños de los 169 que componen el Storting.

La izquierda liderada por el primer ministro laborista Jonas Gahr Støre ganó el lunes las elecciones legislativas en Noruega , marcadas por el avance de la derecha populista antiinmigración, según las primeras proyecciones de las cadenas de televisión.

El bloque de izquierda, que agrupa a cinco formaciones, obtendría una mayoría ajustada de entre 87 y 88 escaños de los 169 que componen el Storting, el Parlamento unicameral, frente a 81 o 82 para la oposición de derecha, según estimaciones distintas de TV2 y NRK.

En este próspero país productor de petróleo de 5,6 millones de habitantes, la campaña se centró en cuestiones internas como el costo de la vida, las desigualdades, la salud, la educación y la política fiscal, en particular el impuesto sobre el patrimonio.

"Hay mucho potencial para mejorar las cosas aquí, pero en la situación actual del mundo, creo que la estabilidad del gobierno es importante", afirmó Amalie Sydtveit, una fisioterapeuta de 30 años, entrevistada en la principal avenida de Oslo.

El politólogo Johannes Bergh, del Instituto de Investigación Social (ISF), con sede en Oslo, explicó a AFP que "una de las razones por las que el Partido Laborista obtiene buenos resultados es que la situación internacional es algo incierta y que Støre tiene una vasta experiencia".

"La elección de Donald Trump (...), las discusiones sobre los aranceles, la creciente incertidumbre que pesa sobre el comercio internacional, la guerra en Ucrania (...) Todas estas cuestiones internacionales empujan a los votantes a apoyar al gobierno actual", agregó Bergh.

Støre se ha beneficiado de la implosión a principios de año de la coalición que unía a los laboristas con el Partido del Centro, una formación euroescéptica centrada en los intereses rurales.

Además, le ayudó la llegada al gobierno del popular exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

La derecha, por su parte, llegó dividida a los comicios: los conservadores de la ex primera ministra Erna Solberg, iban rezagados en las encuestas, por detrás del Partido del Progreso (FrP) de Sylvi Listhaug, una formación populista antiinmigración, que ahora es la primera fuerza de la oposición.

Noruega es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero no de la Unión Europea, comparte frontera con Rusia en el Ártico y su economía depende en gran medida de las exportaciones.