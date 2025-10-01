Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés, muere a los 91 años

La también Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas "falleció debido a causas naturales", dijo en un comunicado el Instituto Jane Goodall.

La británica Jane Goodall, considerada pionera en el estudio de los chimpancés
La británica Jane Goodall, considerada pionera en el estudio de los chimpancés / AFP
AFP
01 de octubre 2025 - 13:57

Los Angeles, Estados Unidos/La británica Jane Goodall, considerada pionera en el estudio de los chimpancés, falleció a los 91 años, informó este miércoles el instituto que fundó y lleva su nombre.

La también Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas "falleció debido a causas naturales", dijo en un comunicado el Instituto Jane Goodall. La etóloga estaba en California en una gira de charlas por Estados Unidos.

"Sus hallazgos como etóloga revolucionaron la ciencia, y era una incansable activista por la protección y restauración de nuestro mundo natural", agregó el Instituto.

Puedes leer: El papa y Arnold Schwarzenegger piden ejercer presión sobre los gobiernos para frenar el cambio climático

Goodall imitaba a los chimpancés, se sentaba con ellos en árboles y compartía sus bananas en misiones pioneras de investigación en Tanzania en el hábitat de los animales.

Fue la primera científica en darse cuenta de que los chimpancés utilizan herramientas y sienten emociones.

Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres.

Desarrolló un temprano amor por los animales desde la infancia, y viajó a África por primera vez en la década de 1950.

Te puede interesar: Amnistía dice que El Salvador usa el sistema penal contra la disidencia

Temas relacionados

Estados Unidos Medioambiente fauna Animales
Si te lo perdiste
Lo último
stats