José Antonio Kast es elegido nuevo presidente de Chile

Kast ganó la presidencia de Chile en su tercer intento, luego de sus dos anteriores candidaturas presidenciales en 2017 y 2021.

Santiago de Chile/El candidato de la extrema derecha José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile tras imponerse en el balotaje de este domingo frente a la izquierdista Jeannette Jara, anunció el Servicio Electoral (Servel).

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% frente a la izquierdista Jeannette Jara, que obtenía 42% tras el conteo de tres cuartas partes de los votos.

Miles de personas con banderas chilenas salieron a las calles del país a celebrar el triunfo de Kast. Su rival reconoció poco antes la derrota en sus redes sociales.

Kast, devoto católico y padre de nueve hijos, que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

"Estamos contentos, porque hace rato que venimos buscando una mejora. El país venía en decadencia. Tenemos confianza que con este candidato las cosas van a mejorar", dijo a la AFP Ricardo Neves, estudiante de Construcción Civil de 31 años, ya festejando frente al comando central de Kast.

La rival de Kast es una abogada de 51 años que fue ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric y redujo la jornada laboral a 40 horas. Prometía subir el sueldo mínimo y continuar el alza de las pensiones.

Kast promete un gobierno de unidad si gana el balotaje. "Quien gane (...) va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos", dijo a periodistas luego de sufragar en Paine, a 40 km de Santiago.

Jara votó en Conchalí, el barrio humilde de Santiago donde creció, y pidió un Chile sin odio ni miedo.

"Voy a votar por Kast porque me da más confianza. El comunismo en ninguna parte del mundo ha sido positivo", dijo a la AFP José González, un transportista de 74 años.

Kast cree que Chile "se cae a pedazos". Este es su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presenta a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco, que se aleja del "milagro económico" que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

- "Un Pinochet sin uniforme" -

Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según un sondeo Ipsos de octubre.

Sin embargo, la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de delitos como el secuestro y la extorsión, tras la irrupción de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

El gobierno izquierdista de Gabriel Boric, un exlíder estudiantil que llegó al poder tras las masivas protestas de 2019, fracasó en reformar la Constitución de Pinochet y eso "le quitó todo el piso político", estimó Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.

Muchos chilenos reclaman un cambio.

Cecilia Mora, una jubilada de 71 años, votará a Jara para preservar los beneficios sociales y porque Kast le parece "un Pinochet sin uniforme".

"Quiero que mi país vuelva a ser tranquilo, que uno pueda caminar por las calles libremente sin el temor que te quiten la cartera. (...) Kast me recuerda mucho a la dictadura" que dejó 3.200 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990, dice.

- Favorito a pesar de Pinochet -

Kast apoyó a la dictadura militar y asegura que, si estuviera vivo, Pinochet votaría por él. Pero en esta última campaña evitó hablar de este tema y de otros que puedan restarle votos, como su oposición al aborto bajo cualquier circunstancia.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en Alemania, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler.

Kast afirma, por el contrario, que su padre fue un conscripto forzado en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.

En la primera ronda electoral, hace un mes, tanto Jara como Kast obtuvieron un cuarto de los votos, con una ligera ventaja para la izquierdista. Pero los votos de derecha sumaron un 70%, y analistas creen que propulsarán a Kast al palacio presidencial de La Moneda.

Desde 2010 la derecha y la izquierda se alternan en el poder en Chile en cada elección presidencial. El voto es obligatorio en estas presidenciales por la primera vez en más de una década. Casi 16 millones de ciudadanos están registrados para votar.

Si Kast gana "no hay que pensar que tiene un mandato súper fuerte para hacer lo que quiere", porque mucha gente lo vota por temor a Jara, estimó Funk.