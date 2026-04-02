Kast viaja a Argentina para reunirse con Milei en primer viaje como presidente de Chile

Kast es cercano a Milei, y ambos se alinean con el gobierno de Donald Trump.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, viajará a Argentina el lunes para reunirse con su homólogo Javier Milei, en su primer viaje al extranjero desde que asumió el poder el 11 de marzo.

El ultraderechista, de 60 años, mantiene así la tradición de los presidentes chilenos de realizar a Argentina el primer viaje oficial.

Kast es cercano a Milei, y ambos se alinean con el gobierno de Donald Trump.

En diciembre, el entonces mandatario electo de Chile se reunió con su par argentino y se fotografiaron sujetando una motosierra, el símbolo de los recortes fiscales impulsados por el gobernante argentino.

Kast "viajará el lunes a Argentina a una visita protocolar, que ocurre siempre entre las dos naciones. Se juntará con el Presidente Milei, es un viaje breve", detalló la vocera de gobierno, Mara Sedini.

Aunque no se se conoce una agenda oficial, Sedini aseguró que la comitiva que acompañará a Kast buscará gestionar la extradición a Chile de Galvarino Apablaza, un exguerrillero acusado de participar en el asesinato del exsenador derechista Jaime Guzmán, en 1991.