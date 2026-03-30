El Kremlin se felicita por la llegada de un petrolero ruso a Cuba

Según el sitio especializado MarineTraffic, el petrolero remontaba el lunes por la mañana la costa cubana en dirección al puerto de Matanzas, pero no estaba claro por el momento si había atracado en algún puerto.

Moscú, Rusia/El Kremlin celebró el lunes la llegada a Cuba de un petrolero ruso sometido a sanciones, a pesar del bloqueo impuesto por Washington al suministro de combustible de la isla comunista aliada de Moscú.

"Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado", declaró en su rueda de prensa diaria Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, a propósito del buque Anatoly Kolodkin, cargado con 730.000 barriles de crudo.

Según el sitio especializado MarineTraffic, el petrolero remontaba el lunes por la mañana la costa cubana en dirección al puerto de Matanzas, pero no estaba claro por el momento si había atracado en algún puerto.

Rusia es un estrecho aliado de La Habana y ha criticado a Washington por bloquear los suministros de combustible a la isla.

"Rusia considera su deber dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos", declaró Peskov.

Este cargamento de petróleo sería el primero que llega a La Habana desde principios de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al líder venezolano y aliado de Cuba, Nicolás Maduro.

Su salida privó a Cuba de su principal proveedor de petróleo y desencadenó una crisis energética en la isla, que ha disparado los precios del combustible y ha provocado apagones diarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no tenía "ningún problema" con que Rusia enviara petróleo a la isla.

"Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar", dijo Trump a periodistas mientras regresaba a Washington desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.