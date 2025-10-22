Legislativas argentinas son más importantes que presidenciales de 2027, dice ministro de Economía

Caputo afirmó que el régimen cambiario "se mantendrá exactamente igual", en un intento disipar los temores de una devaluación del peso tras las elecciones.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, dijo el miércoles que las elecciones legislativas del domingo son "más importantes que las presidenciales de 2027", en medio de una fuerte volatilidad en la cotización del peso.

Argentina enfrenta una corrida cambiaria que no cesa pese al apoyo financiero de Washington, que el presidente estadounidense, Donald Trump, condicionó a un triunfo del partido de su aliado Javier Milei el domingo.

"El mundo está mirando estas elecciones, quiere ver que nuestra gente revalida este curso", dijo el ministro en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

La moneda argentina lleva más de un mes bajo una fuerte presión de los mercados financieros, que la consideran sobrevaluada.

El peso se depreció el martes nuevamente pese a la intervención del Banco Central, que vendió 45,5 millones de dólares para frenar su caída.

El ministro aseguró que el sistema cambiario se mantendrá "independientemente del resultado" de los comicios.

"Hoy tenés un Banco Central muy bien capitalizado, tenemos unos fundamentos sólidos y un tipo de cambio que está en un nivel absolutamente razonable", aseguró.

La moneda argentina cerró el miércoles a 1.515, sin cambios respecto al día anterior.

El funcionario afirmó además que el precio del dólar podría incluso corregir "entre un 10 y un 20% hacia abajo" tras los comicios.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha prometido ayuda financiera a Argentina por un total de 40.000 millones de dólares. El lunes se firmó un acuerdo por un primer "swap" (intercambio de divisas) por la mitad de ese monto.