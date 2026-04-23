Llega a Venezuela el nuevo jefe de misión diplomática de EEUU

La saliente Laura Dogu informó la semana pasada de la designación de Barrett como el próximo encargado de negocios, la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador.

Caracas, Venezuela/El nuevo jefe de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, arribó al país caribeño, anunció el jueves la embajada estadounidense en Caracas.

Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares a principios de marzo, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense en enero.

"Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases de Donald Trump y del secretario Marco Rubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países", dijo un mensaje de Barrett en español difundido en redes por la embajada estadounidense.

"Es un honor representar a los Estados Unidos en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela", agrega el mensaje.

La saliente Laura Dogu informó la semana pasada de la designación de Barrett como el próximo encargado de negocios, la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador.

Washington y Caracas acordaron restablecer relaciones tras siete años de ruptura. La embajada estadounidense en Caracas reanudó sus operaciones a finales de marzo, al tiempo que Venezuela tomó nuevamente posesión de su embajada en Washington.

Barrett se desempeñaba como encargado de negocios estadounidense para Guatemala desde enero de 2026. Ha servido en Panamá, Perú y Brasil.

Tras el derrocamiento de Maduro, Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que afirma estar a cargo del país caribeño.

La mandataria interina impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo globales a inversores extranjeros.