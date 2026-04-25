Macron pide ‘reaccionar’ frente a las críticas de EEUU, Rusia y China

Macron pidió este viernes en Atenas "reaccionar" ante las críticas de Estados Unidos, Rusia y China a los europeos.

El presidente francés Emmanuel Macron pidió este viernes en Atenas "reaccionar" ante las críticas de Estados Unidos, Rusia y China a los europeos.

Macron llegó a Grecia este viernes para una visita de dos días destinada a reforzar la colaboración de defensa con ese aliado clave en materia naval, en momentos en que la libertad de navegación se ha visto fuertemente afectada en el Golfo.

En una conversación en inglés con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, Macron habló de "un presidente estadounidense, un presidente ruso y un presidente chino" que están "ferozmente opuestos a los europeos".

Aunque pareció situar a Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en la misma categoría de oponentes al Viejo Continente, también subrayó que el presidente de Estados Unidos sigue siendo un "aliado", aun cuando no siempre sea "fiable" o "previsible".

"Este podría ser el momento europeo", insistió Macron, reafirmando, como viene haciendo desde principios de año, que la Unión Europea es un socio "fiable" y "previsible".

Por su parte, Mitsotakis hizo hincapié en el "compromiso" de los países del bloque en apoyarse mutuamente "en caso de posible amenaza", previsto por el Tratado de la Unión Europea.

"Nosotros no nos apoyamos solamente en la OTAN, sino que también hay una fuerte dimensión europea", dijo, refiriéndose a Chipre.

A principios de marzo, varios buques europeos, incluyendo uno francés y otro griego, fueron desplegados cuando una base británica situada en Chipre fue alcanzada por un bombardeo, en el marco de la guerra en Oriente Medio.

El sábado, ambos mandatarios deberían abordar ese conflicto y el bloqueo que sufre el estrecho de Ormuz, tanto por Irán como por Estados Unidos, que socava la economía mundial.