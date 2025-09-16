Probable reunión entre Trump y Zelenski la próxima semana, según Rubio

Rubio recordó una cifra ya citada por Trump, según la cual Rusia habría perdido 20,000 soldados solo en julio.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. / AFP
16 de septiembre 2025 - 06:01

Tel Aviv, Israel/El presidente estadounidense, Donald Trump, "probablemente" se reúna con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski la próxima semana, y espera aún poder negociar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, declaró el martes el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con imponer sanciones a Rusia si su presidente, Vladímir Putin, no hacía concesiones. Sin embargo, continúa sin ejecutar sus amenazas, pese a que Moscú intensifica sus ataques contra Ucrania.

Trump ha mantenido "múltiples conversaciones telefónicas con Putin, múltiples reuniones con Zelenski y tendrá probablemente una nueva reunión la próxima semana en Nueva York", donde se celebrará la Asamblea General de Naciones Unidas, indicó Rubio a los periodistas durante su visita a Israel.

Consultado sobre las negociaciones de paz, afirmó que el magnate republicano "seguirá intentándolo".

"Si la paz es posible, quiere conseguirla", expresó, a la vez que mostró cauto: "En algún momento, el presidente podría llegar a la conclusión de que no es posible. Aún no ha llegado a ese punto, pero podría".

El mandatario estadounidense recibió a su par ruso hace un mes en Alaska, el primer líder occidental en hacerlo desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022.

"Si de alguna manera [Trump] decidiera retirarse o sancionar a Rusia diciendo 'he terminado', entonces no quedaría nadie en el mundo capaz de mediar para poner fin a la guerra", sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de poner fin a la guerra en Ucrania en un día, responsabilizando a su predecesor Joe Biden de la invasión rusa y criticando los miles de millones de dólares de ayuda estadounidense a Kiev.

