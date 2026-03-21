Más de 20 países condenan el cierre del estrecho de Ormuz y están listos para garantizar el paso seguro

Más de 20 países anunciaron el sábado que contribuirían a los esfuerzos para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, condenando el cierre de esta vía marítima vital por parte de Irán.

«Expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar el paso seguro por el estrecho. Agradecemos el compromiso de las naciones que participan en la planificación preparatoria», declararon los 22 países, en su mayoría europeos, pero también incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

"Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques mercantes desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes", dijeron en un comunicado conjunto.