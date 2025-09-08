Alto comisionado de la ONU denuncia la 'retórica genocida' de Israel sobre Gaza

La guerra en Gaza estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio de Israel.

Ginebra/El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticó este lunes la "retórica genocida" de los dirigentes israelíes sobre Gaza, y llamó a la comunidad internacional a impedir un genocidio en este territorio palestino.

"Me horroriza la utilización abierta de una retórica genocida y la vergonzosa deshumanización de los palestinos por parte de altos funcionarios israelíes", dijo Volker Turk en la inauguración de la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Turk afirmó que Gaza, un territorio palestino ocupado, está convertido en un "cementerio", tras casi dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

"El asesinato masivo de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel, el sufrimiento indescriptible infligido y la destrucción total, el bloqueo de la ayuda humanitaria necesaria para salvar vidas que implicó una hambruna de la población civil, el asesinato de periodistas, personal de la ONU y trabajadores de oenegés, y la comisión de un crimen de guerra tras otro, están conmocionando la conciencia del mundo", afirmó el alto comisionado.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio de Israel.

Este sangriento asalto de los milicianos islamistas dejó 1.219 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí ha provocado más de 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad del gobierno de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

Turk afirmó que la comunidad internacional está "incumpliendo su deber" y le está fallando al pueblo de Gaza.

"¿Dónde están las medidas decisivas para prevenir el genocidio?", preguntó, exigiendo a los países que hagan más para "evitar crímenes atroces".

"Deben detener el flujo de armas hacia Israel que pueda violar las leyes de la guerra", afirmó. "Necesitamos actuar ahora para poner fin a la matanza".