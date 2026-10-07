Arabia Saudita confirma tres muertos por ataques hutíes contra aeropuertos

Los hutíes, aliados de Irán, reivindicaron este miércoles varios ataques contra objetivos sauditas, incluido el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto de Riad.

Riad, Arabia Saudita/Las autoridades sauditas informaron este miércoles que tres personas murieron en ataques contra dos de los aeropuertos internacionales del reino, incluido el de la capital, Riad, después de que los hutíes de Yemen afirmaran haber disparado contra estas terminales.

Los hutíes, aliados de Irán, reivindicaron este miércoles varios ataques contra objetivos sauditas, incluido el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto de Riad, en plena batalla en Yemen contra las fuerzas gubernamentales respaldadas por el reino.

"El martes y el miércoles (...) el Aeropuerto Internacional de Abha y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid fueron objeto de ataques dirigidos contra sus instalaciones", informó la Dirección General de Aviación Civil en un comunicado, sin especificar quién fue el responsable.

El organismo precisó que los fallecidos en el aeropuerto de Abha, en el suroeste de Arabia Saudita, son un ciudadano de Egipto y otro de Argelia, mientras que en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad falleció un sudanés, y reportó que 36 personas resultaron heridas en ambos ataques.

La monarquía petrolera afirma haber interceptado un misil en el norte de Riad, donde se encuentra el aeropuerto, cuyo tráfico suele verse perturbado con cierta frecuencia, según el sitio de seguimiento Flightradar24.

Recientemente, los hutíes han anunciado a las aerolíneas que el cielo saudita "no es seguro".

La guerra entre los hutíes, que controlan la capital yemení Saná y extensas áreas del país desde hace más de una década, y el gobierno reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Riad, se reavivó en julio después de años de calma, convirtiéndose en el último frente de la guerra en Oriente Medio.

Desde entonces, 201.217 personas "se han visto obligadas a abandonar sus hogares", anunció el miércoles la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alarmada por la falta de financiamiento para hacer frente a esta nueva crisis humanitaria en el país más pobre de la península arábiga.

Más de 330 muertos

En septiembre, un relámpago ofensivo de los hutíes les permitió tomar el control de toda la costa yemení que da al mar Rojo y reforzar su dominio sobre el estrecho estratégico de Bab el Mandeb, que conecta Asia con Europa a través del canal de Suez.

Las fuerzas gubernamentales, apoyadas por aviones de combate sauditas, lanzaron una contraofensiva el fin de semana pasado y aseguraron haber obtenido "victorias en varios frentes". Los hutíes lo niegan.

Fuentes militares de ambos bandos consultadas por la AFP no han informado de evoluciones importantes en el terreno.

Es muy difícil verificar sus posiciones por tratarse de zonas de difícil acceso para los periodistas.

Nuevos enfrentamientos en el oeste del país causaron al menos 62 muertos el miércoles, según fuentes militares de ambos bandos. Con ellos serían más de 330 los combatientes muertos desde el lunes.

Riad volvió a bombardear durante la noche varias regiones controladas por los combatientes, incluida la capital Saná, según el canal Al Masirah, afiliado a los hutíes.

Los hutíes atacaron una base militar en la zona del aeropuerto de Adén, en el sur de Yemen, donde el gobierno se replegó en 2015, al inicio del conflicto.

Según el Ministerio de Transportes, un misil cayó cerca de la pista de aterrizaje unos minutos antes de la llegada de un vuelo de la aerolínea yemení procedente de El Cairo, que tuvo que ser desviado a un aeropuerto saudita.

"En medio de la calle"

La agencia de noticias gubernamental Saba también informó de un ataque en la gran ciudad de Taiz, controlada por las fuerzas gubernamentales pero rodeada parcialmente por los hutíes, con un saldo de cinco civiles heridos.

"Salimos a la calle (...) y vimos a jóvenes que habían sido alcanzados. El proyectil aterrizó en medio de la calle, en un momento en que el barrio estaba lleno", contó a la AFP un habitante, Al-Fateh al-Eisaei.

Arabia Saudita y Yemen han solicitado en varias ocasiones apoyo internacional en las últimas semanas, especialmente de Estados Unidos. Por el momento, en vano.

Turquía, Pakistán y Arabia Saudita han acordado pasar "inmediatamente a la puesta en práctica" de un acuerdo de defensa, firmado en agosto en La Meca.

El lunes anunciaron su intención de "proporcionar las fuerzas y los medios militares convenidos, y desplegarlos rápidamente en el reino".

Este anuncio "sugiere un despliegue de carácter defensivo", destinado a ayudar a Riad a interceptar los misiles y drones hutíes, comentó Hamish Kinnear, del gabinete Verisk Maplecroft.

La guerra afecta al mercado petrolero de Arabia Saudita, principal exportador mundial de crudo, debido a los ataques de los hutíes a las refinerías del reino y a la flota saudita en el mar Rojo.

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