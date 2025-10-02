Egipto dice que Hamás no tendrá 'ningún papel' en el futuro de Gaza

El plan de Trump prevé un alto al fuego en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada progresiva de Israel a Gaza.

Hamás "no tiene ningún papel" en el futuro de Gaza, afirmó el jueves el canciller egipcio, Badr Abdelatty, cuyo país interviene como mediador en la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino.

"Hay un acuerdo total entre nosotros, como árabes, como musulmanes, e incluso entre los propios miembros de Hamás. Ellos entienden muy bien que no tendrán ningún papel el día después, y eso es un hecho", declaró durante una conferencia en París del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI).

Hamás no ha dado ninguna respuesta al plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto, una propuesta que sí cuenta con el aval del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el de los países árabes, empezando por Catar y Egipto (mediadores).

"No demos ninguna excusa a una parte para utilizar a Hamás como pretexto para esos locos asesinatos diarios de civiles", reclamó.

"Lo que está pasando va mucho más allá del 7 de octubre, de la venganza. Es una limpieza étnica y un genocidio en curso. Ya basta", añadió.

La guerra en la Franja de Gaza se desencadenó por el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que provocó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

La ofensiva de represalia de Israel ha causado la muerte de más de 66.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. La ONU considera que esas cifras son fiables.