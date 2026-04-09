Embajada de Irán en Pakistán borra anuncio de llegada de delegación para dialogar con EEUU

Un funcionario de la embajada iraní en Islamabad indicó a la AFP que el mensaje se eliminó "por algunos problemas", sin aclarar si la delegación llegaría o no el jueves. Fue por una cuestión de "tiempo, no teníamos que haberlo enviado", dijo.

Pakistán/El embajador de Irán en Pakistán borró un mensaje en redes sociales en el que anunciaba la llegada de una delegación de su país el jueves a Islamabad para dialogar con Washington, lo cual fue atribuido a que se envió prematuramente.

El embajador Reza Amiri Moghadam había dicho en X que "la delegación iraní llega esta noche (jueves) a Islamabad para entablar conversaciones serias basadas en los diez puntos propuestos por Irán".

El mensaje fue eliminado poco después.

La delegación debía participar en Pakistán en las conversaciones con Washington para terminar con la guerra desatada el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Un funcionario de la embajada iraní en Islamabad indicó a la AFP que el mensaje se eliminó "por algunos problemas", sin aclarar si la delegación llegaría o no el jueves. Fue por una cuestión de "tiempo, no teníamos que haberlo enviado", dijo.

Esto creó incertidumbre sobre el diálogo, aunque tanto Irán como Estados Unidos confirmaron su participación en las conversaciones de paz en Islamabad.

El gobierno estadounidense anunció que el vicepresidente JD Vance encabezará la delegación de su país.

Las autoridades pakistaníes decretaron el miércoles varios días festivos. Aunque no se explicó el motivo, a menudo se decretan festivos o restricciones en Islamabad por razones de seguridad cuando hay eventos diplomáticos de alto nivel.