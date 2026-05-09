Irán amenaza con "fuerte represalia" luego de ataques de EEUU a sus petroleros

Los enfrentamientos navales entre Washington y Teherán se han multiplicado desde principios de mes, mientras las negociaciones parecen estar en punto muerto.

Irán amenazó el sábado por la noche con atacar intereses estadounidenses en Medio Oriente en caso de nuevos ataques a sus buques mercantes, el día siguiente de que dos de sus petroleros fueron bombardeados por Washington, que sigue esperando la respuesta de Teherán a sus últimas propuestas.

"Cualquier ataque contra petroleros y buques comerciales iraníes provocará una fuerte represalia contra uno de los centros estadounidenses en la región, así como contra los buques enemigos", declaró el comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán.

"Misiles y drones apuntan contra el enemigo y esperamos la orden de abrir fuego", añadió el comandante, general Majid Mousavi, según la televisión pública Irib y la agencia Isna.

Estas amenazas se producen al día siguiente de ataques de Estados Unidos contra dos petroleros iraníes en el Golfo de Omán. Desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, a lo que Estados Unidos respondió imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

"Seriedad"

Los enfrentamientos navales entre Washington y Teherán se han multiplicado desde principios de mes, mientras las negociaciones parecen estar en punto muerto.

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró el viernes que esperaba por la noche una respuesta de los iraníes a su última propuesta destinada a poner fin a la guerra. "Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo se desarrolla todo", aseguró a los periodistas.

Pero el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, expresó el sábado su escepticismo sobre la seriedad de la diplomacia estadounidense al hablar telefónicamente con su homólogo turco, Hakan Fidan.

"La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en la diplomacia", afirmó Araqchi, según informó la agencia iraní ISNA.

Y mientras Washington esperaba una respuesta de Teherán, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se reunió el sábado con el primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, con quien discutió temas de seguridad, informó el Departamento de Estado. Catar es un aliado en la región de Estados Unidos.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, citado por la televisión estatal, había señalado más temprano que Irán seguía estudiando la propuesta estadounidense.

Enfrentamientos en el mar

Aunque, según el ejército, los dos buques iraníes "neutralizados" por Estados Unidos no transportaban carga, las imágenes difundidas por el mando militar estadounidense para la región (Centcom) muestran gruesas columnas de humo saliendo de los puentes de mando. Irán, a su vez, denunció ante la ONU una "violación flagrante" de la tregua concluida un mes antes.

Una fuente militar citada por la agencia Tasnim afirmó que las fuerzas iraníes habían respondido. "Tras un período de intercambio de disparos, los enfrentamientos cesaron por el momento y regresaron la calma", indicó.

La guerra ya provocó millas de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sacudió la economía mundial.

Más muertos en Líbano

En el otro frente del conflicto, en Líbano, Israel llevó a cabo ataques el sábado, matando al menos a nueve personas en el sur, según las autoridades, con incursiones sobre una autopista no muy lejos de Beirut.

El ejército israelí volvió a ordenar la evacuación inmediata de varias localidades del sur del país con vistas a ataques contra Hezbolá. Según el Ministerio libanés de Salud, uno de los ataques dirigidos contra una moto en la ciudad de Nabatiye, fuera de las zonas designadas para la evacuación, mató a un ciudadano sirio e hirió gravemente a su hija de 12 años.

En un bombardeo en el distrito de Sidón, afirmó el mismo ministerio, murieron al menos siete personas, incluida una niña, con 15 heridos. En tanto, Hezbolá anunció este sábado haber atacado con un dron a tropas de Israel, como respuesta "a la violación del cese el fuego por parte del enemigo israelí".

El ejército israelí informó de un reservista herido de gravedad.

Hezbolá arrastró a Beirut a la guerra el 2 de marzo, al reanudar sus ataques contra Israel en apoyo a su aliado iraní, tras la ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra la República Islámica. Los bombardeos israelíes en Líbano han causado unos 2.750 muertos desde el inicio de la guerra, según un balance del Ministerio de Salud publicado el viernes, y más de un millón de desplazados.