Israel prolonga hasta el domingo la detención de los dos activistas de la flotilla para Gaza

La flotilla contaba al principio con medio centenario de barcos y tenía por objetivo, según sus organizadores, romper el bloqueo israelí del territorio palestino devastado por la guerra, donde el acceso de la ayuda humanitaria sigue fuertemente restringido.

Una corte israelí prolongó hasta el domingo la detención de los dos activistas de la flotilla para Gaza, un brasileño y un hispanopalestino, capturados la semana pasada frente a las costas de Grecia, indicó el martes a la AFP una oenegé de derechos humanos.

Saif Abu Keshek, de nacionalidad española, y Thiago Ávila, brasileño, compararon este martes por segunda vez ante un tribunal en Ascalón, a unos 60 kilómetros de Tel Aviv.

Keshek y Ávila llegaron al tribunal con grilletes en los pies, según constató un periodista de la AFP presente en el lugar.

Ambos habían sido llevados a Israel tras ser capturados el jueves a bordo de la flotilla Global Sumud, que pretendía romper el bloqueo naval israelí de la Franja de Gaza.

"El tribunal permitió su detención hasta el domingo por la mañana", dijo a la AFP Miriam Azem, coordinadora internacional de la oenegé israelí Adalah.

Israel acusa a ambos de vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás, lo que los interesados niegan.

La justicia israelí ya había validado el domingo una primera prolongación de dos días de su detención.

La ONG Adalah, que pudo visitarlos, denunció los "maltratos" de los que serían víctimas en prisión, acusación rechazada por las autoridades israelíes.

España y Brasil reclamaron la liberación de Keshek y Ávila.

El gobierno español se mostró indignado por las detenciones, a cientos de kilómetros de Israel, y tachó la medida de "ilegal" e "inaceptable".

Además aseguró, por medio de su Ministerio de Asuntos Exteriores, que Israel no ha aportado "ninguna prueba" de vínculos con Hamás, en el poder en Gaza.

La flotilla contaba al principio con medio centenario de barcos y tenía por objetivo, según sus organizadores, romper el bloqueo israelí del territorio palestino devastado por la guerra, donde el acceso de la ayuda humanitaria sigue fuertemente restringido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí asevera que los dos activistas están vinculados a la PCPA, una organización sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Washington acusa a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA) de "actuar clandestinamente en nombre" del grupo islamista palestino Hamás.