Trump amenaza a Irán con destruir 'todo' el país si no reabre el estrecho de Ormuz

Un día antes de que expire el plazo, Israel bombardeó dos complejos petroquímicos iraníes, incluida la mayor instalación gasística del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes sus amenazas de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar “todo el país” el martes si Teherán no reabre el tráfico por el estrecho de Ormuz.

Trump impuso como plazo límite la noche del martes para que las autoridades iraníes vuelvan a abrir este paso clave del Golfo, una vía marítima por donde transitaba cerca del 20% de las exportaciones de petróleo antes del conflicto.

“Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa. Luego aseguró que Estados Unidos podría destruir puentes y plantas energéticas en “cuatro horas”.

En medio de la escalada, Trump señaló que la propuesta de un alto el fuego de 45 días con Irán es un “paso muy significativo”, pero “no es suficiente”.

Por su parte, Irán rechazó la propuesta de cese al fuego tras 38 días de guerra con Estados Unidos e Israel, al insistir en la “necesidad de poner fin definitivamente al conflicto”, según la agencia estatal Irna.

Un día antes de que expire el plazo, Israel bombardeó dos complejos petroquímicos iraníes, incluida la mayor instalación gasística del país. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó la operación como un “duro golpe económico” para la república islámica.

Ni Washington ni Teherán ofrecieron detalles sobre la propuesta, pero el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, aseguró que su país continuará la guerra mientras las autoridades políticas “lo consideren oportuno”.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de muertos y ha provocado una fuerte alza en los precios del petróleo, impactando la economía mundial.

Irán advirtió que responderá con represalias “más devastadoras” si se concretan las amenazas de Washington.

Advertencias de “crímenes de guerra”

Ante la posibilidad de ataques contra infraestructura civil, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, denunció posibles “crímenes de guerra”.

Trump desestimó estas advertencias y afirmó: “No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear”.

Los Guardianes de la Revolución informaron que un ataque israelí mató a su jefe de inteligencia, el general Majid Jademi, y prometieron represalias dentro de su operación “Venganza aplastante”.

Israel confirmó nuevos bombardeos contra el complejo petroquímico de South Pars, en Asaluyeh, considerado uno de los mayores yacimientos de gas del mundo. Autoridades iraníes también reportaron daños en otra planta en Marvdasht, aunque calificaron las afectaciones como menores.

Según Israel, ambas instalaciones representan cerca del 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán.

Operativos militares y nuevos ataques en la región

Trump reveló que Estados Unidos utilizó más de 170 aeronaves militares en una operación para rescatar a dos pilotos de un caza F-15E derribado en Irán. Paralelamente, la CIA ejecutó una “operación de desinformación” para confundir a las fuerzas iraníes.

En Israel, rescatistas recuperaron los cuerpos de cuatro personas tras el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa.

El ejército israelí informó de nuevos ataques contra Teherán, mientras medios iraníes reportaron bombardeos en zonas residenciales que obligaron a evacuar ocho hospitales.

Irán también continuó sus ofensivas en la región. Kuwait reportó un ataque con misiles y drones que dejó seis heridos, mientras que Emiratos Árabes Unidos informó de un lesionado por restos de drones interceptados.

En Líbano, otro frente del conflicto, un bombardeo israelí impactó el sur de Beirut, bastión del grupo proiraní Hezbolá, tras una advertencia de evacuación.