Trump envía plan de paz a Irán y Teherán permitiría paso de buques 'no hostiles' por Ormuz

Trump aseguró que su país mantiene conversaciones “ahora mismo” con Irán, aunque Teherán no ha confirmado negociaciones formales. El mandatario también afirmó que las operaciones militares continúan “sin descanso”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este martes un plan de paz a Irán y se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Desde Teherán, las autoridades iraníes indicaron que permitirán el paso de buques “no hostiles” a través del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

De acuerdo con reportes de medios como The New York Times y Canal 12 de Israel, la administración estadounidense habría enviado a Irán, mediante Pakistán, un plan de paz compuesto por 15 puntos. Entre ellos se incluye un alto el fuego de un mes, con el fin de que Teherán evalúe las condiciones.

El documento contempla exigencias relacionadas con el programa nuclear iraní, el cese del apoyo a grupos aliados en la región —como Hezbolá y Hamás— y la garantía de libre navegación en el estrecho de Ormuz. A cambio, Irán recibiría el levantamiento de sanciones internacionales y apoyo para su programa nuclear civil.

Tras conocerse estos informes, el precio del petróleo registró una caída cercana al 6% en los mercados internacionales.

Negociaciones en medio de ofensivas

Trump aseguró que su país mantiene conversaciones “ahora mismo” con Irán, aunque Teherán no ha confirmado negociaciones formales. El mandatario también afirmó que las operaciones militares continúan “sin descanso”.

Medios estadounidenses informaron, además, sobre el posible despliegue de 3,000 soldados paracaidistas como refuerzo en la región. En paralelo, Israel mantiene su ofensiva en Irán y Líbano, mientras que Teherán ha respondido con el lanzamiento de misiles.

El mandatario estadounidense mencionó que en las gestiones participan figuras como su enviado Steve Witkoff, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Señales desde Irán y tensión en la región

En un mensaje difundido por la Organización Marítima Internacional, Irán garantizó el tránsito seguro para embarcaciones que no considere hostiles, en un contexto donde varias navieras han evitado la zona por riesgos de seguridad.

Por otro lado, Irán denunció un ataque contra la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, que no dejó daños, y responsabilizó a Estados Unidos e Israel. Ante esto, el Organismo Internacional de Energía Atómica pidió “máxima moderación” para evitar riesgos nucleares.

En Israel, al menos 12 personas resultaron heridas cerca de Tel Aviv tras ataques con misiles iraníes.

Escalada en el Golfo y Líbano

La tensión también se extiende a otros países de la región. En Líbano, las autoridades iniciaron un procedimiento para expulsar al embajador iraní por presunta injerencia, lo que generó rechazo del grupo Hezbolá.

Asimismo, bombardeos israelíes dejaron víctimas en el sur del país y en zonas cercanas a Beirut, mientras que en el norte de Israel una mujer murió tras ataques con cohetes desde territorio libanés.

En el Golfo, países como Baréin, Arabia Saudita y Kuwait reportaron ataques con drones y misiles atribuidos a Irán.

El conflicto, que involucra a múltiples actores regionales e internacionales, mantiene en alerta a los mercados y a la comunidad internacional, ante el riesgo de una mayor escalada.