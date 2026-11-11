México captura a 14 miembros del violento cartel de Sinaloa

Operativo en Chiapas son capturados 14 sospechosos vinculados al narcotráfico y decomisar armamento y equipo táctico del Cártel de Sinaloa.

México/Las autoridades de México informaron sobre la captura de 14 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa durante un operativo realizado en el estado de Chiapas, una región fronteriza con Guatemala que enfrenta problemas de violencia por las disputas entre organizaciones criminales que buscan controlar las rutas del narcotráfico.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, entre los detenidos hay dos personas identificadas como presuntos líderes regionales de esta organización criminal. Los arrestados fueron encontrados en posesión de armamento y equipo táctico.

Durante las acciones, las autoridades decomisaron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas, según informó la institución en una publicación difundida a través de la red social X.

El operativo se desarrolló en Chiapas, estado del sur de México que comparte frontera con Guatemala y cuya ubicación geográfica lo convierte en un territorio estratégico para las rutas utilizadas por grupos dedicados al narcotráfico.

El cártel de Sinaloa es considerado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como una de las organizaciones de narcotráfico más antiguas y poderosas del mundo.

Según la agencia estadounidense, sus actividades criminales incluyen el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína, heroína y marihuana, además del lavado de dinero, tráfico de armas, extorsión y tráfico de personas. La organización también mantiene redes de distribución en distintos países.

Entre sus antiguos dirigentes figuran Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada, ambos bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Tras la caída de sus principales líderes, distintas facciones vinculadas al cartel han protagonizado enfrentamientos por el control de las operaciones criminales.

La captura de los 14 sospechosos se suma a las acciones de seguridad que desarrolla México contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico en distintas regiones del país.