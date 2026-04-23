México golpea al entorno del hermano de 'El Chapo' con información de EEUU

La mandataria asegura que el apoyo de Washington debe limitarse a compartir información, tal como establece la ley mexicana, que prohíbe acciones en terreno de agentes extranjeros sin la autorización de la cancillería.

Militares mexicanos capturaron a tres de los hombres más cercanos al hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en un operativo realizado en el norte del país con información de Estados Unidos, dijo este jueves el ejército.

En este operativo, efectuado con información de inteligencia proporcionada por Washington, fueron aprehendidos 10 miembros de una facción del cartel de Sinaloa liderada por Aureliano Guzmán Loera, conocido como "El Guano".

Las detenciones ocurrieron en Tamazula, un poblado serrano en los límites de los estados de Durango y Sinaloa, área de influencia de "El Guano".

Entre los detenidos se encuentran la "mano derecha y persona de mayor confianza" de Aureliano Guzmán, uno de sus operadores financieros y logísticos y su jefe de seguridad, detalló la Secretaría de la Defensa en un comunicado.

La Marina mexicana desplegó en diciembre en esa zona otro operativo con helicópteros, que según la prensa local, tenía el objetivo de capturar al capo.

Joaquín "El Chapo" Guzmán cumple cadena perpetua en Estados Unidos y dos de sus hijos también se encuentran presos en ese país.

Otros de sus herederos libran una guerra por el control del cartel de Sinaloa contra facciones afines a Ismael Zambada, cofundador del grupo y preso en Estados Unidos.

La operación militar en esta zona montañosa, donde también solía ocultarse "El Chapo", ocurre mientras México y Estados Unidos chocan por la presencia de dos agentes estadounidenses en un operativo antinarcóticos, sin el consentimiento del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La participación de los estadounidenses, pertenecientes a la CIA según la prensa de ese país, se destapó tras su muerte en un accidente de autro el fin de semana en el norteño estado de Chihuahua.

Sheinbaum ha rechazado reiteradamente la ayuda militar ofrecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, para combatir a los cárteles.

La mandataria asegura que el apoyo de Washington debe limitarse a compartir información, tal como establece la ley mexicana, que prohíbe acciones en terreno de agentes extranjeros sin la autorización de la cancillería.