Milei asegura que la guerra de Israel y EEUU contra Irán es 'lo correcto'

Netanyahu elogió a Milei por su “claridad moral” al posicionarse del lado de Israel.

Israel/El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este domingo, durante su tercera visita oficial a Israel, que la guerra contra Irán impulsada por Israel y Estados Unidos es “lo correcto”, y reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

Milei respaldó el conflicto iniciado el 28 de febrero y destacó que su gobierno declaró a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista.

“Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el sufrimiento”, sostuvo el mandatario en una declaración conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Durante su gestión, Argentina también designó como organización terrorista a la Fuerza Quds, brazo operativo de los Guardianes de la Revolución, en línea con Estados Unidos.

Además, el pasado 2 de abril, el gobierno argentino expulsó al principal representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Netanyahu elogió a Milei por su “claridad moral” al posicionarse del lado de Israel.

Traslado de la embajada a Jerusalén

Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “en cuanto las condiciones lo permitan”, al considerar que se trata de una decisión “necesaria y justa”.

La visita también estuvo marcada por la firma de los llamados Acuerdos de Isaac, una iniciativa respaldada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación entre Israel y países de América Latina, inspirada en los Acuerdos de Abraham.

Según Netanyahu, este tipo de alianzas podría replicarse en la región con naciones que compartan “objetivos comunes” y “valores”.

Cooperación en inteligencia artificial y nuevos vuelos

En su intervención, Milei proclamó su consigna “¡Viva la libertad, carajo!” y luego expresó en hebreo “Am Yisrael Chai” (“El pueblo de Israel vive”).

El mandatario anunció la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial, destacando que Israel es una potencia tecnológica y que Argentina tiene el potencial para convertirse en un centro global en esta área.

Asimismo, ambos países acordaron establecer vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre, con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales.

Memoria de atentados y reclamo de justicia

Durante su visita, Milei acudió al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, y recordó los atentados ocurridos en Argentina en la década de 1990.

“Argentina fue víctima de cobardes atentados terroristas contra la AMIA y la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán”, afirmó.

El ataque contra la AMIA en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos, mientras que en 1992 un atentado contra la embajada de Israel causó 22 fallecidos y cerca de 200 heridos.

Argentina mantiene sus acusaciones contra Irán por falta de cooperación en las investigaciones.

“A día de hoy, seguimos exigiendo justicia”, concluyó Milei.