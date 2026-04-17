Milei viaja a Israel en medio del alto el fuego entre EEUU e Irán

Durante la gestión de Milei, Argentina declaró organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a la Fuerza Quds, uno de sus brazos operativos, en línea con los intereses de Estados Unidos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará este sábado a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, su principal aliado geopolítico junto al estadounidense Donald Trump, en una visita que coincide con un cese al fuego regional que expira el 22 de abril.

Es la tercera visita de Milei a Israel desde que asumió en diciembre de 2023 y tiene lugar tras la reciente expulsión del encargado de negocios de la embajada de Irán en Buenos Aires.

Milei arribará el domingo 19, cuando visitará el Muro de los Lamentos y se reunirá con Netanyahu, informó la presidencia argentina este viernes.

Al día siguiente sostendrá un encuentro con el presidente, Isaac Herzog, antes de volver a Buenos Aires el miércoles 22.

La guerra en Medio Oriente inició el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que Teherán respondió con bombardeos contra Israel y países del Golfo que albergan bases estadounidenses.

En una entrevista al canal 14 israelí emitida el jueves, Milei calificó a Irán de ser "un enemigo de todo Occidente" y elogió a sus aliados Trump y Netanyahu "decididos a poner fin a este flagelo sobre la humanidad".

Durante la gestión de Milei, Argentina declaró organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a la Fuerza Quds, uno de sus brazos operativos, en línea con los intereses de Estados Unidos.

El 2 de abril expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani, en respuesta a un comunicado de la cancillería iraní con "acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes", según Argentina.

El gobierno argentino señaló en esa ocasión la "persistente negativa" de Irán a cooperar con la Justicia en la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), así como el incumplimiento de órdenes internacionales de detención y extradición.

La justicia argentina atribuye a Irán la planificación del atentado contra la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos, y responsabiliza a Hezbolá por el ataque contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que causó 22 muertos, con apoyo iraní según distintas investigaciones.