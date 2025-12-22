Militares de Ecuador condenados a 35 años de cárcel por desaparición de menores

En la víspera de Navidad , los cuerpos incinerados de los menores fueron encontrados con disparos en la cabeza y signos de tortura , según las investigaciones.

Guayaquil, Ecuador/Once militares de Ecuador fueron condenados a casi 35 años de cárcel cada uno por la desaparición forzada de cuatro menores, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en 2024, informó este lunes la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con testimonios de familiares y material audiovisual, las víctimas, con edades entre 11 y 15 años, salieron a jugar fútbol en Guayaquil, uno de los puertos más violentos de Ecuador, antes de ser detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

En la víspera de Navidad, los cuerpos incinerados de los menores fueron encontrados con disparos en la cabeza y signos de tortura, según las investigaciones.

Un tribunal de Guayaquil sentenció a los once miembros de la FAE a 34 años y 8 meses de prisión como autores directos del delito de desaparición forzada, detalló la Fiscalía ecuatoriana.

En una resolución de primera instancia, otros cinco agentes que cooperaron con la justicia fueron condenados a 30 meses de cárcel, mientras que otro de los uniformados procesados fue absuelto, informó la entidad a través de la red social X.

El caso conmocionó a Ecuador en medio de denuncias de organizaciones de derechos humanos por presuntos abusos de las Fuerzas Armadas, desplegadas en las calles desde 2024 como parte de una política de mano dura contra el narcotráfico.

Durante el juicio, se difundió un video en el que se observa a un militar golpear con su fusil a uno de los menores. Además, se reveló que otro agente disparó a unos 80 centímetros de la cabeza de uno de los detenidos.

A lo largo del proceso judicial, Amnistía Internacional denunció que “las Fuerzas Armadas se han resistido a reconocer su responsabilidad” en estos hechos.

Por disposición de la justicia ecuatoriana, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ofreció en enero disculpas públicas por lo ocurrido.

Según Amnistía Internacional, la Fiscalía de Ecuador ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de alrededor de 50 personas desde 2023, año en que inició el mandato del presidente Daniel Noboa.