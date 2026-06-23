Sin misiles, Irán sería ‘igual que Gaza’, afirma su presidente

Mientras tanto, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, confirmó que el acuerdo preliminar firmado por Estados Unidos e Irán, junto con las partes mediadoras

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó el martes que, sin sus misiles, su país habría acabado "igual que Gaza", e insistió en que su programa balístico no es negociable.

"Si no existieran los misiles que tenemos para nuestra defensa, Israel y Estados Unidos habrían arrasado Irán igual que Gaza, sin mostrar piedad ni con los ancianos ni con los jóvenes", declaró durante una visita a Pakistán, un mediador clave en las conversaciones entre Teherán y Washington que buscan poner fin de forma permanente a la guerra en Oriente Medio.

"Jamás negociaremos con nadie, bajo ninguna circunstancia, nunca, sobre nuestras capacidades defensivas", añadió.

Mientras tanto, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, confirmó que el acuerdo preliminar firmado por Estados Unidos e Irán, junto con las partes mediadoras, no hace mención alguna a los misiles balísticos.

"No puede haber dobles raseros (...) Que algunos países puedan tener misiles balísticos y que Irán no deba tenerlos", dijo Sharif.

Teherán lanzó cientos de misiles y miles de drones contra sus vecinos del Golfo e Israel durante la guerra desencadenada por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los misiles de Irán se desarrollaron inicialmente para compensar la debilidad de sus defensas aéreas durante la guerra con Irak en la década de 1980 y desde entonces han ido ganando alcance y precisión.

Israel, situado a 1.500 kilómetros de Irán, considera este programa una amenaza existencial.

Antes de la guerra, Estados Unidos había tratado de incluir el programa de misiles balísticos, así como el apoyo de Teherán a grupos armados aliados, en las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

En los últimos días, el presidente estadounidense, Donald Trump, parece haber suavizado su postura.

"Lo que digo es que, si otros países los tienen, es un poco injusto que ellos no tengan algunos", afirmó el mandatario estadounidense la semana pasada en la cumbre del G7 en Francia.