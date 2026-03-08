¿Qué se sabe sobre la muerte de Jamenei?

La muerte de Jamenei engrosa la larga lista de éxitos del Mosad (agencia de inteligencia israelí), pero por el momento se desconocen los detalles.

Jerusalén, Indefinido/El ataque que mató al líder iraní Alí Jamenei el 28 de febrero, al parecer gracias al pirateo de las cámaras urbanas de Teherán, se enseñará "en las escuelas militares de todo el mundo", afirman algunas voces que lo consideran una operación maestra.

Pero Jamenei no se escondía, y era un blanco fácil, recuerdan voces más críticas.

El inesperado ataque aéreo israelí apuntó al complejo residencial del ayatolá en Teherán, donde estaba a punto de celebrarse una reunión de altos cargos de seguridad.

El bombardeo marcó el inicio de la guerra israelo-estadounidense contra Irán. Decapitó el poder iraní al matar a Jamenei y a un número indeterminado de generales y otros mandos de seguridad.

La muerte de Jamenei engrosa la larga lista de éxitos del Mosad (agencia de inteligencia israelí), pero por el momento se desconocen los detalles.

La lista se alarga

La muerte de Jamenei "en su búnker en Teherán (...) coloca a Israel en una posición de superioridad sin precedentes", estimó en el diario Yedioth Ahronoth su especialista en asuntos militares, Yossi Yehoshua.

Estos últimos meses, "los servicios de inteligencia militar han mejorado sus capacidades para llevar a cabo decapitaciones selectivas", subrayó.

Desde el ataque de combatientes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desató una guerra en la Franja de Gaza, la lista de objetivos eliminados no ha parado de crecer.

Tanto líderes de Hamás, como el jefe del gobierno de los hutíes en Yemen o miembros del movimiento proiraní libanés Hezbolá (incluidos cientos de activistas mediante la explosión de beepers) o el estado mayor iraní en junio de 2025.

"Esto comenzó en Líbano, continuó con (la guerra contra Irán de junio de 2025), mejoró en Yemen y alcanzó", con el ataque del 28 de febrero, "un nivel de excelencia" nunca visto, sostiene Yehoshua, que lo considera un "arte del asesinato selectivo" a un nivel "sin precedentes".

"Demasiado pronto para hablar"

"Cuando se conozcan los detalles de su asesinato, el mundo entero quedará boquiabierto", opina el editorialista Ben Caspit, en las columnas del diario Maariv.

"El hecho de que Israel haya obtenido una foto del cadáver de Jamenei es sencillamente inconcebible (...) Este primer ataque será estudiado durante años en las escuelas militares de todo el mundo", asegura.

Según medios israelíes, se mostró una foto del cadáver al primer ministro Benjamin Netanyahu y al presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció la muerte del "diabólico Jamenei".

Pero, como las operaciones prosiguen, "todavía es demasiado pronto para hablar de lo que han hecho los agentes del Mosad en Irán", insisten los medios israelíes.

Los primeros detalles comenzaron a filtrarse esta semana, con dos artículos del New York Times (NYT) y del Financial Times (FT). Según el primero, que cita a fuentes anónimas, la CIA estadounidense transmitió a Israel información de "gran fiabilidad" sobre la posición de Jamenei en la madrugada del ataque.

Alrededor de las 9H40 hora iraní, generales y mandos de seguridad se encontraban en uno de los edificios del complejo y Jamenei en otro, según NYT.

Calle Pasteur

Citando dos fuentes cercanas al caso, el Financial Times da detalles: casi todas las cámaras de vigilancia de carreteras de Teherán estaban siendo pirateadas desde hace años.

Según una de estas fuentes, una cámara tenía un ángulo sobre el complejo del guía supremo en la calle (Louis) Pasteur, en el corazón de Teherán. Esto permitió identificar a personas, determinar hábitos y movimientos de los guardaespaldas.

De manera general, los servicios de inteligencia israelíes, sobre todo la unidad 8200, encargada del espionaje electrónico, tenían una imagen "precisa" gracias a un "trabajo laborioso de recopilación de datos", según el diario británico.

"Conocíamos Teherán como conocemos Jerusalén", comentó a FT un alto cargo de los servicios israelíes.

El FT también informa sobre la toma de control a distancia de decenas de teléfonos móviles en la zona en los minutos previos al ataque, para impedir cualquier reacción preventiva del equipo de seguridad de Jamenei.

El diario menciona asimismo una misteriosa "fuente humana" informada de la reunión.

Familia de Jamenei

Como en cada operación de este tipo, las fuentes de la prensa son anónimas y todas israelíes o estadounidenses.Jamenei "no se escondía (...) aunque tomaba precauciones", recuerda el FT.

"Es como tener un cartel en la puerta: aquí vive la feliz familia Jamenei", ironizó en las redes sociales el periodista de investigación israelí Ronen Bergman.

En la martirología chiita de la república islámica, un sacrificio consentido del guía, de 86 años, de quien Trump decía que los estadounidenses conocían todos sus movimientos desde junio pasado, es perfectamente concebible.

"Mi vida vale poco", solía decir Jamenei.

"El líder supremo se mantuvo en su puesto, en el corazón de Teherán, incluso cuando todos decían que un ataque era inminente. Se sacrificó por Irán", comentó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghai.

El detalle de las operaciones secretas es "muy difícil de conocer" pero el mensaje era una operación 'limpia, clara y sin errores' que decapite un régimen en un abrir y cerrar de ojos y reorganice el juego para una nueva partida", estima un analista francés.

Pero "no jugamos al póker. No estamos en Las Vegas. Jugamos al ajedrez y la pérdida de una pieza mayor no es el final de la partida", subraya este experto.