Netanyahu afirma que ordenó a su gabinete iniciar ‘negociaciones directas’ con Líbano

Netanyahu, afirmó este jueves que ordenó a su gabinete emprender negociaciones directas con Líbano "sin demora".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que ordenó a su gabinete emprender "negociaciones directas" con Líbano "sin demora", principalmente sobre el desarme del movimiento islamista proiraní Hezbolá.

"Tras las reiteradas peticiones de Líbano de abrir negociaciones directas con Israel, di instrucciones ayer [miércoles] al gabinete para que inicie negociaciones directas con Líbano sin demora", declaró Netanyahu, citado por su oficina.

"Las negociaciones abordarán el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones de paz entre Israel y Líbano", agregó.