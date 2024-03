Autoridades de EEUU presumen que seis desaparecidos en colapso de puente fallecieron

Washington, Estados Unidos/Las tareas de búsqueda de seis desaparecidos por el colapso de un puente en Baltimore, uno de los puertos comerciales más transitados de Estados Unidos en la costa este, se suspendieron este martes por la noche al presumirse que fallecieron, informaron las autoridades.

"Basándonos en la duración de la búsqueda (...), la temperatura del agua, en este momento no creemos que encontremos a estas personas con vida", declaró el vicealmirante de la Guardia Costera Shannon Gilreath en una rueda de prensa sobre las labores en el puente Francis Scott Key.

Entre los desaparecidos, que trabajaban reparando el asfalto sobre el viaducto, figuran dos trabajadores guatemaltecos, de 26 y 35 años, informó la cancillería de ese país centroamericano en un comunicado. En imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, se ve un portacontenedores estrellarse contra un pilar del puente, haciendo que gran parte de la estructura de acero, construida en 1977, cayera al río Patapsco.

El barco emitió una llamada de auxilio que permitió detener el tránsito y salvar vidas, declaró más temprano el gobernador del estado de Maryland, Wes Moore. "Esas personas son héroes", agregó. El funcionario declaró el estado de emergencia.

"Dios, que estén vivos"

El obrero José Campos habló de sus colegas desaparecidos, empleados como él de la empresa Brawner Builders Inc. "Muy triste, primeramente Dios, que ellos estén vivos todavía, no sé cómo explicarlo porque me duele mi corazón de lo que está pasando", declaró en español a un fotógrafo de la AFP.

"Es una tragedia terrible e imprevista", dijo a su turno Jeffrey Pritzker, de Brawner Builders. "Ninguno de nosotros podía imaginar que esto pudiera ocurrir. Estamos todos conmocionados y angustiados". El presidente Joe Biden lo calificó de "terrible accidente" y prometió reconstruir la infraestructura cuanto antes, aunque "llevará un tiempo".

"Estoy dando instrucciones a mi equipo para que mueva cielo y tierra para reabrir el puerto y reconstruir el puente tan pronto como sea humanamente posible", dijo Biden en un breve discurso desde la Casa Blanca. Una persona fue trasladada al hospital en "estado muy grave", informó el jefe de bomberos de Baltimore, James Wallace, y otra resultó ilesa.

Los servicios de emergencia que rastrean el lugar han encontrado indicios de la presencia de varios vehículos sumergidos en el agua, informó Wallace, sin especificar el número. En cualquier caso, "no hay absolutamente ningún indicio de que haya terrorismo, de que esto se haya hecho adrede", declaró el comisario de policía de Baltimore, Richard Worley.

"Sonido de truenos"

El tránsito marítimo fue suspendido "hasta nuevo aviso" pero "el puerto se mantiene abierto al paso de camiones", dijo a la prensa el secretario de Transporte de Maryland, Paul Wiedenfeld. "Nos despertó lo que parecía un terremoto y un largo y vibrante sonido de truenos", declaró un hombre a los medios locales.

El puente, de 2,6 km y cuatro carriles, cruza el río Patapsco al suroeste de Baltimore, una ciudad industrial y portuaria de la costa atlántica estadounidense. Por él circulan más de 11 millones de vehículos al año, unos 31.000 al día. Lleva el nombre de Francis Scott Key, autor de la letra del himno estadounidense.

El puerto de Baltimore es el principal de la costa este de Estados Unidos y el noveno más importante del país tanto por la carga extranjera que maneja como por el valor de la misma. Da empleo directo a más de 15.000 personas. La página web de tráfico marítimo MarineTraffic afirma que un portacontenedores con bandera de Singapur llamado "Dali" se detuvo bajo el puente. Los registros muestran que el buque se dirigía de Baltimore a Colombo, en Sri Lanka.

El gigante danés Maersk confirmó haber fletado el buque, operado por la naviera Synergy Group. "Estamos horrorizados por lo ocurrido", escribió Maersk en un comunicado.

"Todos los miembros de la tripulación, incluidos los dos pilotos, han sido localizados y no hay constancia de ningún herido", declaró Synergy Marine Group en una nota. La investigación deberá determinar cómo el choque de un solo barco pudo destruir varios arcos del puente metálico.

Aunque el portacontenedores de 300 metros de eslora tiene una poderosa fuerza de inercia "la magnitud de los daños en la superestructura del puente parece desproporcionada con respecto a la causa", comentó el profesor Toby Mottram, experto de la Universidad británica de Warwick. En un accidente como este serán las aseguradoras las que reembolsen los daños, afirmó a la AFP el experto Mathieu Berrurier: un seguro por las afectaciones sufridas por el buque y el de responsabilidad civil por las causadas a terceros.