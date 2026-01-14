Boeing llega a un acuerdo para evitar juicio en EEUU por accidente en 2019

Boeing admitió en 2019 que un programa informático de seguridad había contribuido al accidente de Ethiopian Airlines, así como al de un 737 MAX 8 de la compañía indonesia Lion Air el 29 de octubre de 2018.

Estados Unidos/El fabricante aeronáutico Boeing llegó a un acuerdo con un ciudadano canadiense que le demandó ante un tribunal de Estados Unidos por la muerte de varios de sus familiares en el accidente de un 737 MAX 8 en 2019, informó el miércoles el abogado del demandante.

El acuerdo se cerró el martes por la noche, en la víspera del inicio previsto del juicio en un tribunal federal civil en Chicago.

"Las cantidades siguen siendo confidenciales", indicó en un comunicado el bufete Clifford Law Firm. "Boeing ha aceptado toda la responsabilidad por la pérdida absurda y evitable de estas vidas inocentes", declaró Robert Clifford.

Manant Vaidya presentó una demanda contra la empresa estadounidense por la muerte de su hermana Kosha y sus padres, Pannagesh y Hansini Vaidya, en un accidente sucedido el 10 de marzo de 2019, en el que fallecieron un total de 157 personas.

La tragedia ocurrió el 10 de marzo de 2019 cuando el avión Boeing de Etiopian Airlines se estrelló seis minutos después de despegar de Adís Abeba hacia Nairobi.

Vaidya también perdió en el accidente a su cuñado Prerit Kumar Dixit, esposo de Kosha, y a sus sobrinas adolescentes Anushka y Ashka Dixit.

El caso de estas últimas tres muertes se resolvió con un acuerdo extrajudicial en julio de 2025.

