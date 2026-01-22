Casa Blanca atribuye moretones de Trump a golpe contra la mesa

La Casa Blanca ha dicho que se deben a una combinación de apretones de mano frecuentes y a aspirinas que toma para su salud cardiovascular.

Estados Unidos/Fotografías que mostraban nuevos moretones en la mano del presidente Donald Trump generaron este jueves especulaciones sobre su salud, pero la Casa Blanca les restó importancia y dijo que el mandatario simplemente se golpeó contra la mesa.

A Trump se le han visto hematomas en su mano derecha desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, que usualmente cubre con vendajes o maquillaje.

La Casa Blanca ha dicho que se deben a una combinación de apretones de mano frecuentes y a aspirinas que toma para su salud cardiovascular.

Sin embargo, fotos publicadas este jueves tomadas en el Foro Económico Mundial en Davos, muestran moretones más intensos en un lugar similar, pero esta vez de su mano izquierda.

Las imágenes, tomadas durante la ceremonia inaugural de la "Junta de Paz de Trump", se diseminaron rápidamente por las redes sociales.

La Casa Blanca desestimó las preocupaciones sobre la salud del mandatario. La secretaria de Prensa Karoline Leavitt dijo que el mandatario "golpeó su mano con la esquina de la mesa de firmas" en el evento, "lo que le provocó un moretón".

Fotos tomadas más temprano en el evento de la "Junta de Paz" y otras tomadas el día anterior no mostraban morados en su mano izquierda.

Las especulaciones sobre el estado físico de Trump se han disparado debido a su edad, pues a sus 79 años es la persona de mayor edad en asumir la presidencia de Estados Unidos. Además de los moretones en sus manos, también se le ha visto con hinchazón en las piernas y en varios eventos públicos pareció haberse quedado dormido algunos instantes.

En julio, el gobierno informó que Trump fue diagnosticado con una condición benigna conocida como insuficiencia venosa crónica, una afección común en la que válvulas venosas defectuosas hacen que la sangre se acumule, lo que provoca hinchazón, calambres y cambios en la piel.

Puede ser tratada con medicamentos o procedimientos específicos.

El médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, dijo en diciembre que "en general" el sistema cardiovascular de Trump "muestra una salud excelente", tras una resonancia magnética que se realizó en octubre.