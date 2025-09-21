El costo de 100.000 dólares para la visa H-1B en EEUU sólo aplica a nuevos solicitantes

Estados unidos/La Casa Blanca emitió este sábado una aclaración sobre su nueva política de visas H-1B, anunciada el día anterior, especificando que la tasa de 100.000 dólares será un pago único para los nuevos solicitantes.

"Esta es una tarifa única que aplica únicamente a la petición. Solo aplica a visas nuevas, no a renovaciones ni a titulares de visas vigentes", declaró un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

Las visas H-1B permiten a trabajadores extranjeros con cualificaciones específicas (científicos, ingenieros y programadores informáticos, entre otros) trabajar en Estados Unidos.

Estos permisos de trabajo tienen una duración determinada, inicialmente de tres años, prorrogables hasta seis años, para extranjeros patrocinados por un empleador.

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, anunció el viernes que la tarifa sería anual, mientras que el texto de la orden ejecutiva generó confusión entre muchos titulares de visas vigentes sobre si se les aplicaba.