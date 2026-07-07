Los demócratas quieren apartar a un candidato al Senado acusado de agresión sexual

El exmarine de 41 años, cultivador de ostras y debutante en la política, había ganado el mes pasado las primarias demócratas en Maine, estado fronterizo con Canadá.

Estados Unidos/Los líderes del Partido Demócrata pidieron este lunes a su candidato al Senado, Graham Platner, que abandone la contienda, tras la publicación de una denuncia por presunta agresión sexual, pese a que era considerado uno de los favoritos para ganar un escaño en las elecciones de mitad de mandato.

Según Politico, Jenny Racicot, una residente de Maine de 41 años y expareja del aspirante, lo acusó de haberla obligado a mantener relaciones sexuales a finales de 2021.

Platner negó las acusaciones.

El exmarine de 41 años, cultivador de ostras y debutante en la política, había ganado el mes pasado las primarias demócratas en Maine, estado fronterizo con Canadá.

En un video publicado en X tras conocerse el reportaje, calificó las denuncias como "preocupantes, graves y falsas".

"Independientemente de la inexactitud de este reportaje, pero teniendo en cuenta la realidad política que va a desencadenar, nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre la mejor vía a seguir para el estado que amo, la gente que amo, el movimiento al que pertenezco y el objetivo de derrotar a Susan Collins", afirmó.

Presión para que abandone la candidatura

La republicana Susan Collins, senadora desde hace seis mandatos y una de las figuras moderadas de su partido en el Congreso, es uno de los principales objetivos de los demócratas en las elecciones de noviembre.

Maine es considerado un estado clave para que la oposición intente recuperar el control del Senado.

Tras la publicación de las acusaciones, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y el comité de campaña demócrata para el Senado calificaron las denuncias de "increíblemente inquietantes" y exigieron la renuncia inmediata de Platner.

Además, advirtieron que retirarían el financiamiento de su campaña si decidía mantenerse como candidato.

La misma postura fue asumida por el Partido Demócrata de Maine y por la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren.